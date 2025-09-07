leonoticias - Noticias de León y provincia

Procuradores de UPL en las Cortes.

La gestión de los incendios centrará el primer pleno del nuevo curso político para UPL

La formación leonesista cuestionará al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acerca de la intención de la Junta de cambiar su gestión forestal y las tareas de afianzamiento del suelo tras los incendios de este verano

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:16

UPL centrará sus intervenciones en la primera sesión plenaria del curso político en las Cortes de Castilla y León en los incendios que ha sufrido la provincia leonesa este verano. En este sentido, los procuradores de la formación cuestionarán directamente por este asunto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tras estar escondido viendo como ardía, especialmente, la Región Leonesa.

Es por ello, que la secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, será la encargada de cuestionar al ejecutivo autonómico por la previsión de la Junta para cambiar la gestión forestal actual tras los desastres medioambientales, patrimoniales y económicos producidos en los últimos incendios en la Región Leonesa. Una cuestión que ya durante estas últimas semanas se ha demandado por la formación leonesista visto el desastre causado por la nefasta gestión de la institución autonómica en este ámbito.

Por su parte, el procurador berciano de la formación leonesista, José Ramón García, cuestionará a la Junta por las tareas de afianzamiento del suelo que está realizando tras los graves incendios forestales de este periodo estival. Hay que recordar que es fundamental la puesta en marcha de estas labores con el objetivo de evitar que las cenizas de los incendios forestales producidos en las últimas semanas lleguen a las diferentes corrientes de agua.

Una sesión plenaria que durante el miércoles debatirá la propuesta de UPL que ahonda sobre las consecuencias sufridas este verano de 2025 especialmente duro en materia de incendios forestales en la comunidad y, particularmente, en la Región Leonesa. Una propuesta con 21 puntos que tratará de paliar, entre otras cuestiones, la falta de medios y efectivos para combatir estos graves incendios y que se defenderá este mismo miércoles.

La encargada en hacerlo será la líder leonesista Alicia Gallego que apostará «por no repetir» lo sufrido este verano con medidas y necesidades concretas destinadas, en especial, para las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano. Una iniciativa parlamentaria que surge tras recorrer las distintas zonas afectadas y conocer las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas tal y como nos trasladan nuestros cargos públicos

