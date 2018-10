La Gerencia de Sociales de Castilla y León convoca el programa 'Conciliamos' para 2019 Alicia García, consejera de Familia. / Dos Santos Los plazos de presentación de solicitudes se inician del 10 al 19 de octubre de 2018 para participar en el programa los sábados ICAL Martes, 9 octubre 2018, 10:41

La Gerencia de Sociales de Castilla y León ha hecho pública la convocatoria del programa 'Conciliamos' para 2019 dirigido a la atención lúdica de niños y niñas durante los períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad de 2019, así como los sábados del curso escolar que no estén incluidos dentro de los períodos vacacionales anteriormente ni correspondan a puentes. La medida se centra en facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, tal y como se recoge hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El programa se desarrolla por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en colaboración con las entidades locales, participando en el presente ejercicio municipios de las nueve provincias de la Comunidad, que instrumentan la ejecución del programa, mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Se financia a través de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León, y con las cuotas abonadas por los usuarios, calculadas en función de sus circunstancias familiares y económicas.

Como en convocatorias anteriores, al objeto de facilitar a las familias interesadas su participación en el presente programa, podrán presentar la solicitud de forma electrónica, estando disponibles en la sede electrónica (https://tramitacastillayleon.jcyl.es), tanto el modelo de solicitud de participación, como los anexos con la información sobre las entidades locales que participan y colaboran en el programa, así como la información sobre los lugares donde se podrá hacer efectiva la cuota de asistencia.

Los plazos de presentación de solicitudes se han fijado del 10 al 19 de octubre de 2018 para participar en el programa los sábados; del 9 al 18 de enero de 2019 para participar en el programa en Carnaval y/o Semana Santa; del 10 al 22 de abril de 2019 para participar en el programa en el Verano; y del 7 al 16 de octubre de 2019, para participar en el programa en Navidad.

Los períodos de funcionamiento del programa serán los sábados del curso escolar que no estén incluidos dentro de los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad ni correspondan a puentes; Carnaval: los días 4 y 5 de marzo de 2019; Semana Santa: los días laborables no lectivos, de lunes a viernes, del 12 al 22 de abril, pudiendo ampliarse a las autorizaciones de cambios que en los días lectivos referidos a las vacaciones de Semana Santa realice la Consejería de Educación; Verano: los días laborables, de lunes a viernes, desde el 24 de junio hasta el día 31 de julio; y Navidad: los días laborables no lectivos de lunes a viernes de las vacaciones escolares de Navidad, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la autoridad educativa.

Precios

En cuanto al precio de participación, que se mantienen congelados desde hace cinco años, estarán exentas aquellas familias cuya capacidad económica familiar sea inferior a 9.000 euros. Los comprendidos entre 9.000 y 18.000 euros, pagarán 4 euros de cuota diaria y los de más de 18.000, pagarán 6 euros al día.

Las familias numerosas de categoría general, cuya capacidad económica, calculada de acuerdo con lo previsto en esta resolución, no supere los 40.000 euros, tendrán una bonificación del 50 por ciento de la cuota, mientras que estarán exentos de abonar la cuota las familias numerosas de categoría especial cuya capacidad económica, calculada de acuerdo con lo previsto en esta resolución, no supere 40.000 europs; los menores que estén bajo medidas de protección a la infancia de esta Comunidad; los menores de otras nacionalidades que participen en programas de acogida temporal en familias de Castilla y León; las víctimas del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León; y los hijos de las víctimas de violencia de género, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de violencia de género en Castilla y León.

En el supuesto de que dos o más menores de la misma unidad familiar sean usuarios del programa conciliamos, el segundo y siguientes tendrán una bonificación del 25% de la cuota, que se aplicará sobre el importe de menor cuantía en aquellos casos en que las cuotas sean diferentes. Esta bonificación no procederá en el caso de que se haya aplicado la bonificación para familias numerosas de categoría general o cuando alguno de ellos esté exento de cuota.

Requisitos

El programa se destina a aquellas unidades familiares donde los menores para los que se va a solicitar plaza en el programa, tengan edades comprendidas entre 3 y 12 años, a fecha de inicio de cada uno de los períodos de funcionamiento del programa, pudiéndose aumentar la edad del menor hasta los 14 años cuando se trate de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) escolarizados en centros ordinarios del sistema educativo.

También se podrá solicitar plaza para menores que participen en programas de acogida temporal en familias castellano leonesas, con el mismo límite de edad anteriormente señalado. Los progenitores o representantes legales deben desarrollar una actividad profesional durante los sábados y/o los períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad, y en la franja horaria de desarrollo del mismo.

Otro de los requisitos pasa por realizar actividades formativas impulsadas por el Servicio Público de Empleo o la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para la inserción socio-laboral, durante el período de funcionamiento del programa y en la franja horaria de desarrollo del mismo, o presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o deban atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho grado de discapacidad.

Podrán optar también quienes tengan reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas dependientes; participen en un proceso selectivo para el acceso a cualquier Administración Pública durante los períodos de Carnaval, Semana Santa, Verano o Navidad; o padezcan enfermedad grave y/o deban seguir tratamientos médicos que imposibiliten el cuidado de sus hijos.

Tanto el menor para el que se solicita plaza en el programa como, al menos, uno de los padres o representantes legales, deberán estar empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y León en el momento de formular la solicitud. No se exigirá el empadronamiento a los menores acogidos temporalmente.

Convenio de colaboración

Mientras que para los períodos de Semana Santa, verano y Navidad, han sido 38 los municipios participantes este año, los sábados se ofertará el programa en las capitales de provincia y en los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad, siempre que se haya suscrito el oportuno convenio de colaboración.

Así, para 2019, serán 11 los municipios que acogerán a los niños participantes en Conciliamos los sábados del curso escolar (8 capitales, más Aranda de Duero, Ponferrada y Medina del Campo), y será cada entidad local la que determine las instalaciones donde se desarrollará el programa, así como el número máximo de menores que podrá tener cada una de ellas, exigiéndose, como requisito general para la realización del mismo en cada instalación, que el número mínimo de solicitudes y de asistencia continuada sea de 15 menores. Carnaval contará el próximo año con las mismas sedes que los períodos ya existentes actualmente.