Valladolid Jueves, 17 octubre 2019

Las Federaciones LGTBI+ denuncian los recortes en la ley de igualdad sexual de la Junta y anuncian que no la apoyarán

Las dos asociaciones recuerdan que representan a 61 entidades y apuestan por el texto pactado con PSOE y Podemos

Las Federaciones Estatal y Regional de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales han dejado claro este jueves que no apoyarán el proyecto de ley de igualdad sexual que impulsa la Junta de Castilla y León y que continúan respaldando la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos en las Cortes, una propuesta en la que colaboraron activamente y que consideran propia. «El texto de la Junta está menguado. Se han quitado muchas cosas, especialmente referidas a sanidad y el colectivo trans. Vamos a apoyar nuestro proyecto y no el texto propuesto por Ciudadanos y PP», declaró Amanda Azañón, presidenta de la Federación Castellana y Leonesa de Gais, Lesbianas, Transexuales e Intersexuales.

«En el borrador presentado por PP y Ciudadanos se medicaliza de nuevo la transexualidad», criticó Manel Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. «Cuando una persona dice que es transexual, se pide que exista el informe de un médico que lo certifique. Se niega a las personas trans el derecho a la autodeterminación. Ningún ser humano pasa por delante de un médico para que le diga quién es. Volvemos a los catálogos de hace años».

Las Federaciones LGTBI+ subrayan, por ejemplo, que la ley que impulsa la Junta segrega los aseos, «como si las personas trans fueran un tercer ente». Esta medida supondría que habría tres tipos de baños: para hombres, mujeres y otro específico para transexuales. «Eso en otros países se llama 'apartheid'», censuró Manel Fernández.

El texto de la Junta sí cuenta, en principio, con el respaldo de cuatro colectivos (ATC Rainbow, Chrysallis, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo), que han planteado enmiendas y cuyos representantes salieron satisfechos tras reunirse el miércoles con parlamentarios de Ciudadanos.

«El miedo es libre y cada cual se puede subir al carro que quiera. Nosotros no vamos a apoyar una ley de mínimos por mucho que haya gente que se haya descolgado», apuntó Amanda Aceñón, la presidenta de la Federación Castellana y Leonesa del colectivo LGTBI+.

«En esta mesa hay representadas 61 entidades, 55 de ámbito estatal. Y nosotros apoyamos el borrador presentado por los colectivos de la Federación de Castilla y León. Si hablamos de cantidades, los números hablan por sí solos», añadió por su parte Manel Fernández.

Las Federaciones LGTBI+ recuerdan que, a escala nacional, existen leyes más o menos satisfactorias. «Hay 13 comunidades autónomas que tienen aprobada una ley integral trans o una ley de igualdad LGTBI. Hay normas, como la de Galicia, aprobada por el PP, que no nos dicen nada. Es una ley descafeinada. No se contó con el colectivo y es lo que no queremos que pase aquí. Buscamos una ley consensuada con la amplia mayoría de los colectivos y las personas LGTBI, de Castilla y León. No se puede legislar de espaldas a las personas afectadas», declaró Manel Fernández.

Con la mayoría parlamentaria existente en Castilla y León, actualmente solo tiene opción de prosperar el proyecto de ley que impulsa la Junta (PP y Ciudadanos) y no el texto registrado por PSOE y Podemos, el único que quieren las Federaciones LGTBI+. «Nos manifestaremos y diremos que no es la ley que nos representa. Nuestros derechos seguirán sin estar legislados», avisó Manel Fernández. «Sí, los números les dan, pero no tendrán nuestro apoyo», añadió Amanda Azañón.

Las Federaciones LGTBI+ criticaron el cambio de postura de Ciudadanos, proclive la pasada legislatura a apoyar el texto consensuado con los colectivos y desmarcado ahora al formar el gobierno de coalición en la Junta con el PP. «Ellos dicen, ¿qué valoramos más? ¿El gobierno o una ley de una gente que no nos dice nada? Han tirado por sus socios», indicó Azañón.

«Siempre habíamos tenido a Ciudadanos de nuestro lado, pero últimamente hacen políticas que van en contra del colectivo LGTBI, como la aprobación del pin parental en comunidades autónomas donde había programas de educación afectivo-sexual, como Murcia o Madrid, donde gobiernan con Vox. La postura de Ciudadanos se ve en diferentes comunidades autónomas de este país», finalizó Manel Fernández.