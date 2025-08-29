leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de unas oficinas en León.

El 3,5% de las empresas 'fantasma' se encuentran en la comunidad

Castilla y León registra 17.831 empresas que no han publicado sus cuentas durante los últimos dos años

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:44

Un total de 17.831 sociedades 'fantasma' (aquellas que, pese a estar inscritas en el registro no han publicado sus cuentas en los dos últimos años teniendo obligación de hacerlo) están localizadas en Castilla y León, según el Estudio sobre Sociedades fantasma realizado por Informa D&B.

Esta cifra representa el 3,5 por ciento del total nacional, que es de 517.189 empresas. Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el mayor número de sociedades fantasmas, con un 19, 18,5 y 17 por ciento del total, respectivamente, como recoge Ical. Cantabria y La Rioja son las autonomías con menos compañías de este tipo, no llegan al uno por ciento.

La mayor parte de las empresas fantasma de Castilla y León se encuentran en el sector de Comercio, cerca del 22 por ciento del total, seguido por Construcción y actividades inmobiliarias, con un 21 por ciento, Hostelería, con un once por ciento, y Servicios empresariales, con un 10,5 por ciento.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B: «Estas sociedades inactivas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos. Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan en esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación».

Datos generales

Por sectores, en Construcción y actividades inmobiliarias se localizan cerca del 25 por ciento de las empresas fantasma del conjunto del país y en Comercio algo más del 21 por ciento. El siguiente, Servicios empresariales, reúne al 14 por ciento.

En cuanto a la antigüedad, el 44 por ciento de las sociedades fantasmas se constituyó entre 1975 y 2000, en total, alrededor del 48 por ciento iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 17% lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19 por ciento entre 2011 y 2020.

Atendiendo a su capital social, para un 65 por ciento de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros, un seis por ciento se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros, y alrededor del diez por ciento entre 10.000 y 60.000 euros, porcentaje similar a las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.

