Una denuncia anónima se cuela en la negociación de PP y Ciudadanos

Según la denuncia, el entonces alcalde de Salamanca solicitó junto a otros dos concejales dinero a cargos y asesores del partido para pagar las cuotas de afiliados y que pudiesen votar por él en las primarias

Durante la negociación entre Ciudadanos y el PP, se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha incoado diligencias tras la presentación el martes de una denuncia anónima en la que se impugna el proceso de primarias del PP en Castilla y León que ganó Alfonso Fernández Mañueco en 2017. Según esta denuncia, Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, solicitó junto a otros dos concejales dinero a cargos y asesores del partido (con cantidades de 300 y 500 euros) para pagar las cuotas de afiliados y que pudiesen votar por él durante el proceso de primarias. La denuncia expone que parte de esos gastos se cubrió con dinero en B procedente de comisiones ilegales.

«No tengo muy claro contra quién es la denuncia. Es curioso el momento: los hechos se produjeron hace más de dos años, la denuncia salta ayer y hoy, curiosamente, sale en algunos medios de comunicación. Máxima transparencia desde el Partido Popular, máximo respeto y confianza en la administración de Justicia y algo muy importante: estamos a su disposición para colaborar en todo aquello que se nos requiera», ha explicado Mañueco. Por su parte, Teodoro García Egea ha señalado que «poco hay que decir» sobre una denuncia anónima. «Desde el PP a nivel nacional no le damos ninguna importancia a esta cuestión».

Del lado de Ciudadanos, Francisco Igea ha recordado que se «han abierto diligencias previas» sobre este asunto. «Veremos hasta dónde llegan. Insisto: el Partido Popular y toda España sabe que ningún imputado formalmente puede formar parte de un gobierno de Ciudadanos. Lo sabe toda España. El Partido Popular de Castilla y León también».

En cualquier caso, esta denuncia no parece haber afectado a la predisposición de las dos partes por alcanzar un acuerdo. «Si nos hemos sentado es porque ya hay un acuerdo para intentar un gobierno en Castilla y León. De acuerdo con los criterios que aprobó el comité ejecutivo de Ciudadanos el lunes, si ese acuerdo no fructificase, y esperamos que no sea así porque la voluntad es que fructifique, entonces se abriría la posibilidad a negociar con otras fuerzas políticas. Pero la sensación y la voluntad con la que salimos de esta primera reunión es la de negociar para llegar al mejor acuerdo de gobierno para la comunidad de Castilla y León», ha indicado José María Espejo.

El secretario general del PSOE de Salamanca, Fernando Pablos, ha calificado que el hecho de pedir contribuciones económicas en efectivo, sin declarar y sin justificante a cambio es, «para que se entienda en castellano, pagar en dinero negro». Según Pablos, este hecho no es nuevo, ya en el año 1999 «el PP por boca de su actual concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Salamanca reconoció una financiación ilegal con la diferencia de que aquel delito, cuando se conoció, había prescrito, pero los hechos conocidos hoy no han prescrito y, por ende, tampoco las responsabilidades políticas o consecuencias judiciales».