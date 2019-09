David Rodríguez: «Nunca ha habido un nivel de seguridad alimentaria tan excelente como el que tenemos a día de hoy» David Rodríguez, vicepresidente del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y profesor de la UBU. El vicepresidente del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición afirma que el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre son de origen animal N.M.J. Domingo, 1 septiembre 2019, 13:16

El profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos (UBU) y vicepresidente del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, David Rodríguez, asistió el pasado miércoles 28 de agosto a la reunión convocada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, en el marco de las rondas de contactos y reuniones que está manteniendo con la sociedad civil, de cara a planificar el programa sanitario de Sánchez para presentar de cara a otro posible intento de investidura.

Fue uno de los invitados a la reunión que el presidente del Gobierno en funciones celebró el pasado miércoles en Madrid, con representantes y expertos del sector sanitario de toda España. ¿En qué consistió este encuentro?

Nos reunimos doce personas del sector sanitario, diferentes representantes de los sectores de Pediatría, Enfermería, Atención Primaria, Salud Pública…., y a mí me invitaron en calidad de experto en Seguridad Alimentaria. La idea que tenían era que cada colectivo o área le plantease ideas, sugerencias y necesidades para elaborar el programa de Gobierno, para presentar si se da el caso de la legislatura. Lo que le planteé en primer lugar es que estaba muy contento y satisfecho de que se considerase a la seguridad alimentaria como parte del ámbito sanitario, porque bajo mi punto de vista es un aspecto muy importante para mantener la salud de los consumidores, y por tanto, al tratarse de un instrumento para la salud propuse que la gestión de la salud alimentaria tenía que mantenerse en el Ministerio de Sanidad y fortalecer la estructura que se encargará de su gestión, que es la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y de la Nutrición. También le dije que la salud es un concepto global, y que tiene que realizarse una aproximación multidisciplinar basada en el concepto 'One Health' o una salud en la que se implicasen diferentes aspectos como son la sanidad humana, junto con la sanidad animal y la sanidad ambiental, poniendo como ejemplo que la mayoría de las enfermedades de carácter infeccioso, más del 60 por ciento que afectan al ser humano son de origen animal, y muchas son a través de los alimentos. De hecho, ese porcentaje se incrementa por encima del 75 por ciento cuando hablamos de enfermedades emergentes, de carácter infeccioso, y muchas de ellas el hombre se pone en contacto con esos microorganismos de los animales a través de los alimentos. Un ejemplo sería la listeriosis.

¿Cuál diría que es actualmente la situación en la que se encuentra la seguridad alimentaria?

Es una apreciación general, estamos en el mejor momento de la historia, nunca ha habido un nivel de seguridad alimentaria tan excelente como el que tenemos a día de hoy. Cierto es que hemos tenido dos hechos históricos que nos han marcado directa e indirectamente como el primer caso, que fue el síndrome de la colza, que fue un golpe muy fuerte a nivel social; y el segundo fue,aunque no directamente, pero de manera tangencial, la enfermedad de las 'vacas locas'. Estas dos enfermedades hicieron que la estrategia de seguridad alimentaria cambiase, pasando la responsabilidad de las seguridad de los alimentos, de la administración a los productores. A día de hoy el nivel de seguridad alimentaria que tenemos es excelente, tanto a nivel nacional como contexto europeo y no tenemos que envidiar, más bien al contrario, nos tienen que envidiar otros países como pueden ser Francia, Reino Unido o Alemania.

Si los sistemas de seguridad son más amplios, ¿cómo cree que ha podido producirse este brote de listeriosis?

Una cosa que es fundamental es que el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe. El que diga eso miente. El riesgo cero no existe, lo que sucede es que sí se implantan los sistemas de suplementos de la calidad de autocontrol que tienen las empresas. Si se realizan correctamente las auditorías o las inspecciones por veterinarias por parte de la administración el riesgo es mucho más bajo. ¿Qué ha podido pasar? Lo que parece es que ha habido una serie de circunstancias, despropósitos, fallos …. a todos los niveles, que ha desembocado en que se haya producido una contaminación muy elevada de alimentos que han salido al mercado, cosa que no es habitual. Se podría decir que es un brote muy infrecuente, realmente son muy reducidos los casos. El último gran brote fue en Sudáfrica, pero digamos que en nuestro contexto europeo los brotes son muy reducidos, llegan a pocas decenas de casos, con una mortalidad muy elevada, superior al 20 por ciento. No es frecuente que haya muchos afectados, y con una mortalidad tan baja. Porque generalmente las personas que son afectadas con listeriosis son personas que se denominan grupos de riesgo, no afectan a la población general que es un grupo competente. Un porcentaje de un 1 por ciento de mortalidad por listeria es algo muy extraño en un numero tan elevado.

¿Considera que puede seguir aumentando este número de infectados?

Van a seguir apareciendo casos, eso seguro. La acumulación de casos se realiza en una periodo concreto y luego se observa una caída. Digamos que es como una campana de Gauss, que puede ser más alta, tener mayor o menor altura, y cuando llega a un punto de inflexión se van a observar casos pero van a ir reduciéndose. Dado el periodo de tiempo para incubar la enfermedad y que están apareciendo nuevos productos que parece que no estaban al cien por cien controlados, es muy probable que sigan apareciendo casos incluso durante el mes de septiembre, aunque en menor medida. Esto no es una ola de casos y llega un punto y de repente desaparece. No, tal como empieza va acabando de la misma manera en que ha empezado.

En otro orden de cosas, ha defendido que la salud es clave y apuestas porque forme parte de una estructura integrada en el Ministerio de Sanidad. ¿Considera que por parte de este Gobierno puede llevarse a cabo?

No, realmente es como se está llevando a cabo. Creo que el concepto lo tienen realmente claro y van a apostar por ello. Ellos consideran que la salud de los consumidores es una parte muy importante y mi impresión personal es que la próxima acción que quieren llevar a cabo es que la seguridad alimentaria se mantenga. Ahora mismo está dentro del Ministerio de Sanidad.

¿Cree que los jóvenes están concienciados de la importancia que tiene la alimentación o se alimentan cada vez peor ?

Los jóvenes están sobreinformados en general pero creo que la labor que se está haciendo desde los colegios, a nivel de educación Infantil y Primaria es muy importante. Se están tratando de establecer hábitos de alimentación, como lo importante que es tener una dieta equilibrada, no abusar de las chucherías y demás. También existe por parte de la administración y de los colegios un compromiso para establecer menús que hagan que los niños que comen en los colegios o institutos tengan una dieta variada, con lo cual desde pequeños están recibiendo esa información. Por otro lado, lo que se observa más es que comen menos en el hogar y más fuera, y en estos casos suele ser comida rápida, altamente calórica. Desde las consejerías de Sanidad se está tratando de concienciar de lo importante que es la sanidad, pero el 'background' es que hay demasiada información o comida rápida. Cada vez los jóvenes son más conscientes de la importancia de la alimentación aunque hay que seguir incidiendo en ello.

En relación a esto, y dado que cada vez son más los jóvenes que defienden una alimentación exenta de carne, ¿es sana una dieta sin ella?

Es muy importante tener una dieta equilibrada en la cual se garantice la ingesta correcta de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Asimismo, es necesario incrementar la ingesta de aminoácidos, algunos que son esenciales y no los podemos sintetizar nosotros, que los tenemos que ingerir, así como una serie de minerales. El consumo de carne, como todo, siendo equilibrada, es lo idóneo, porque es unas muy buena fuente de proteínas. No obstante, si se hace una buena dieta vegana sin el consumo de carne y se consumen cereales, combinados con leguminosas, dieta equilibrada y consciente, se puede evitar el consumo de carne. Si me preguntan si consumir carne es sano o es una problema para la salud diré que no lo es. Abusar del consumo de carne es malo y además ecológicamente no sostenible, lo dijo hace poco la Organización Mundial de la Salud; pero no hay que satanizar el consumo de carne, y tampoco decir que una dieta vegana puede ser poco nutritiva, siempre y cuando sea equilibrada.