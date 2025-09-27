Castilla y León pierde once empresas por los cambios de domicilio en los primeros ocho meses del año Frente a las 145 compañías que se han mudado hasta agosto a la Comunidad, 156 se marcharon

Castilla y León presenta un saldo negativo de once empresas por los cambios de domicilio que han tenido lugar en los ocho primeros meses de 2025. Frente a las 145 compañías que se mudaron durante estos meses a la Comunidad, 156 han decidieron dejar el territorio castellano y leonés, según un estudio de Informa D&B al que ha tenido acceso Ical.

En los mismos meses del pasado año Castilla y León presentaba un saldo negativo idéntico. No obstante, teniendo en cuenta las ventas de las compañías que se han trasladado, Castilla y León resta 101 millones de euros por los cambios de domicilio de estos meses.

Para las sociedades que abandonan Castilla y León, Madrid es la comunidad más seleccionada, un 60 por ciento se decanta por esta localización, pero un 52 por ciento de las que llegan provienen también de Madrid.

Los mayores saldos positivos entre entradas y salidas en estos ocho meses son para Andalucía, que suma 71, Baleares, que añade 43, y Canarias, con 39 más. Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Melilla también consiguen un saldo positivo por los traslados en este periodo. Al contrario, Madrid lidera los saldos negativos con 84 sociedades menos, Cataluña resta 32, Extremadura 30 y Aragón 29. Valencia, País Vasco, Navarra y Ceuta son las otras autonomías que pierden sociedades, además de Castilla y León.

El saldo negativo de 84 empresas madrileño supone un peor comportamiento que las 206 que sumaba hasta agosto el pasado año. A la comunidad han llegado 1.102 compañías frente a las 1.186 que han decidido trasladarse fuera, siendo la autonomía con mayor número de movimientos. La siguiente que más recorta es Cataluña, 32, (497 llegadas y 529 salidas) que perdía 245 en los mismos meses de 2024.

Al contrario, Andalucía tiene el mayor saldo positivo hasta agosto, suma 71, mejor comportamiento que las 30 que añadía el pasado año. En total 476 sociedades se han trasladado a Andalucía y 405 han decidido trasladarse fuera de la comunidad.

A nivel nacional, un total de 3.589 empresas han trasladado su sede social a otra comunidad entre enero y agosto de 2025, cifra que representa un descenso del 2,6 por ciento respecto a los mismos meses el año anterior.

Los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia de referéndum independentista, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018. Tras descender en 2019 y 2020, han superado los 5.000 en los últimos cuatro años.

El estudio incluye también los movimientos de las empresas que salieron de Cataluña desde el cuarto trimestre de 2017, un total de 9.544, de las que 739, cerca del 8 por ciento, han retornado a la comunidad catalana. La mayor parte de las sociedades que han regresado, un 81 por ciento, salieron de Cataluña en 2017 o 2018 y el mayor número de retornos se contabilizó en 2019, cuando volvieron 113 empresas.

Madrid es la autonomía desde la que más sociedades han regresado a Cataluña, 444, seguida por Valencia, 84, Aragón, 69, y Andalucía, 47.

Atendiendo a las diferencias entre llegadas y salidas hasta agosto de 2024 y 2025, cuatro comunidades mantienen saldos negativos en ambos: Cataluña, Castilla y León, Navarra y el País Vasco. Son siete las que en ambos periodos tienen un comportamiento positivo: Andalucía, Baleares, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja. Además, tres pasan a recibir mientras que el año pasado restaban (Melilla, Murcia y Cantabria). Madrid, Extremadura, Aragón, Valencia y Ceuta sumaban el año pasado, pero pierden sociedades estos meses.

Ventas

De acuerdo con las ventas declaradas por las sociedades que se han mudado durante los ocho primeros meses de 2025, Cataluña, a pesar de ser la segunda comunidad que más resta en número, es la que mayor cantidad suma por estos cambios de domicilio, 3.208 millones de euros.

Esto se debe a la llegada a la comunidad, entre otras, de Criteria Caixa SAU, con unas ventas de 2.255 millones de euros, procedente de Baleares, y Premier Pigs SL, cuya facturación alcanza los 199 millones de euros, desde Aragón, que son la primera y la quinta empresa con mayor facturación de las que se han trasladado durante estos ocho meses.

La siguiente es Murcia, que añade 601 millones de euros, a donde ha llegado Iberian Lube Base Oils Company SA (591 millones de euros de ventas) desde Madrid. Así, Baleares es la que tiene el peor resultado, recortando 2.187 millones de euros estos meses, seguida por Madrid, que resta 786 millones de euros.