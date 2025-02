Carlos Martínez ve el «germen» del populismo en los «territorios que se sienten abandonados»

Leonoticias León Sábado, 22 de febrero 2025, 13:01 Comenta Compartir

El secretario autonómico electo del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que está dispuesto a «darlo todo» desde su nueva responsabilidad y ha asegurado que trabajará con «humildad» para «despertar a la sociedad» y rearmar ideológica y territorialmente el proyecto socialista para luchar contra el auge del «populismo» y «cambiar» la Comunidad.

Martínez ha intervenido en el acto de apertura del 15 Congreso del PSOE de Castilla y León en el que saldrá elegido como nuevo líder de los socialistas de la Comunidad, y lo ha hecho emocionado tras escuchar al secretario saliente, Luis Tudanca, quien se ha despedido con el convencimiento de que el actual alcalde de Soria devolverá la «esperanza» en Castilla y León.

«Hemos sido conscientes de que no se trataba de remover, ni tan siquiera tan sólo de renovar, se trata de rearmar nuestro proyecto político y nuestros equipos, y lo estamos haciendo siempre, dando ejemplo, siendo ejemplo, de respeto y elegancia, pero sobre todo de madurez democrática», ha subrayado Martínez.

El «cambio» y la «confianza» en los socialistas

De este modo, durante su intervención, el secretario electo del PSOE ha insistido en su defensa del derecho a quedarse en la comunidad, un punto en el que ha asegurado que incidirá en la búsqueda de «razones suficientes» para que los ciudadanos se atrevan a «cambiar» y a «confiar» en los socialistas.

Así, Martínez ha asegurado que para lograr estos objetivos es necesario «rearmar» la organización. «Se trata de rearmarnos territorialmente emergiendo desde los ayuntamientos, en gobiernos y en oposición, reconociendo y planificando un proyecto de comunidad asentado sobre los gobiernos locales, reconociendo y corrigiendo las desigualdades reales que existen entre las provincias dentro de nuestra comunidad y dentro de cada una de estas provincias», ha defendido.

El líder de los socialistas en la Comunidad se ha referido también al «rearme» en el ámbito ideológico. «Se trata de renovar nuestras organizaciones y nuestros equipos, no creo en liderazgos personalistas ni en salvapatrias, necesitamos muchos líderes y muchas lideresas, tantos como pueblos y ciudades hay en Castilla y León».

En este sentido, Martínez ha defendido un proyecto «reconocible, socialista, europeo y solvente para no caer en el riesgo de resultar irrelevantes para los castellanos y leoneses». «La irrelevancia sería un camino suicida para nosotros y de vía muerta para el conjunto de la sociedad de nuestra Comunidad y no nos lo podemos permitir», ha reseñado.

Como ha señalado el secretario autonómico del PSOE es necesario «construir» una nueva forma de hacer política. «Hay que decir a la derecha, que la propaganda no nos saca de la crisis, que no reconocer nuestros problemas no los resuelve, sino que los agrava, que no podemos hablar de estabilidad sin presupuesto y que no podemos hablar de crecimiento perdiendo nuestro capital más valioso que son nuestros jóvenes».

«Voz propia» para Castilla y León

Durante su intervención, Carlos Martínez ha apostado por que Castilla y León tenga una «voz propia» en Castilla y León, en España y en la UE, un punto en el que se ha referido a la lucha contra la violencia machista, sobre la que ha pedido trabajar en un pacto autonómico que sitúe a la Comunidad «a la vanguardia» en la protección de los derechos de las mujeres y «en la erradicación de todas las formas de violencia machista». «También para las mujeres invisibles en los territorios invisibles», ha reseñado.

«Necesitamos un proyecto de transformación para Castilla y León», ha y soy consciente de que las transformaciones profundas se sustentan en la educación y la cultura, sólo el pueblo que sabe es libre, y más libre el que más sabe«.

Ante los asistentes al Congreso, Carlos Martínez ha llamado a todos los socialistas a «despertar a la sociedad» para luchar contra el populismo y las «intoxicaciones» y defender la democracia y las instituciones es una tarea que también nos toca hacer a los socialistas. «No es posible hacerlo sin pisar el territorio», ha advertido.

«Estamos aquí para dar voz y levantar la revolución de los humildes y gritar que no se pueden heredar privilegios, ni gobiernos, ni resignarnos al falso mantra de que esta tierra es de derechas», ha reseñado.

Para cerrar su discurso, el líder socialista ha asegurado que está «dispuesto a darlo todo» desde su nueva responsabilidad. «Estoy dispuesto a trabajar, a darlo todo, a trabajar hombro con hombro con cada uno de vosotros y vosotras, convencido de que hay mucho recorrido pero que, si estamos unidos y miramos adelante, podemos llegar tan lejos como queramos, por eso, os garantizo humildad, honestidad y trabajo para que gane el PSOE y para cambiar Castilla y León», ha asegurado.

Finalmente, ha advertido a los asistentes sobre la amenaza del «populismo» y de la «derecha reaccionaria» que «tiene su germen y mejor caldo de cultivo en esos territorios que se sienten abandonados y olvidados», ante lo que el PSOE debe «dar respuesta».