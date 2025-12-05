Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes y otros seis detenidos La operación se inició a principios de año contra este mando policial que será suspendido de empleo y sueldo la próxima semana

LN Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:25 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró pruebas «fehacientes» y «abundantes« indicios que incriminan al jefe del Grupo de Estupefacientes, detenido ayer junto a otras seis personas, ajenas al cuerpo, en el marco de una operación abierta a principios de año, que incluyó también varios registros en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda.

Así lo comunicó el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, tras una comparecencia en Valladolid en la que evitó dar detalles de la operación por encontrarse todavía bajo secreto sumarial. Además, reconoció que el mando policial era una persona «conocida» y «trabajadora», por lo que admitió les ha «sorprendido» todo lo sucedido este jueves.

En ese sentido, el jefe superior de la Policía se refirió al jefe antidroga como excompañero, así como un «garbanzo negro», pero aseguró que el cuerpo cuenta con unidades y elementos para apartarles porque insistió su conducta, a la vista de los hechos, choca con con los principios y valores de la Policía Nacional, que aseguró continuará con su labor.

Asimismo, Juan Carlos Hernández Mañueco explicó que el jefe de estupefacientes continúa detenido y señaló que por el momento no hay más agentes implicados. También desvinculó de los hechos que se investigan a su mujer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, exprocuradora de las Cortes, que señaló desconocía lo que presuntamente estaba haciendo su marido.

Igualmente, el jefe superior señaló que se ha incoado un expediente disciplinario contra el jefe antidroga por una falta grave o muy grave, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo. En este caso debe ser firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, algo que se producirá la próxima semana. Además, explicó que este procedimiento se mantendrá «paralizado» durante la investigación judicial, hasta que se resuelva y haya una sentencia.

«Yo no le quiero a mi lado», dijo Juan Carlos Hernández Muñoz sobre el jefe antidroga a raíz de los hechos conocidos y la operación de Asuntos Internos, que explicó comenzó a principios de este año 2025. Además, señaló que se pondrán en contacto con la Fiscalía y los jueces para ver en qué punto se encuentran otras actuaciones de lucha contra el tráfico de drogas que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del mando detenido.

Por otra parte, el jefe superior, que no quiso aclarar qué delitos se le imputan, ni tampoco si el jefe antidroga se quedaba con parte de los alijos, señaló que existe una cadena de custodia, en la que participan varias policías, cuando se incautan sustancias estupefacientes, que en algunos casos se depositan en la Subdelegación del Gobierno en Valladolid y en otros en Madrid, en función de la cantidad de la que se trate, ya que posteriormente se destruye.

«En todo lugar pulcro y limpio pueden surgir malas hierbas que lo afeen y pudran, pero con las medidas y los herbicidas adecuados se pueden erradicar esas malas hierbas y dejar ese lugar de nuevo impoluto. Lo mismo pasa con la Policía Nacional. No estamos libres que en su seno puedan surgir conductas que vayan contra los valores y principios que tanto nos ha costado conseguir, pero tenemos nuestros propios procedimientos y las unidades adecuadas y preparadas para erradicar y expulsar sin honra del cuerpo a cualquiera que intente manchar o afear nuestra trayectoria y nuestra historia, algunas veces con el añadido de medidas penales«, concluyó.