El 45% de las 417.000 horas extras que se hacen en la comunidad a la semana no se pagan Trabajadores fichan para entrar en su lugar de trabajo en Valladolid. / Ramón Gómez Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional en una práctica que, según CC OO, «supera ampliamente el absentismo laboral» ÁNGEL BLANCO ESCALONA Valladolid Lunes, 10 diciembre 2018, 10:37

Cerca de la mitad de las horas extraordinarias que realizan los asalariados de Castilla y León no se pagan, según ha denunciado CCOO, que considera «fundamental» que se generalice el control de jornada y de horarios, porque «gran parte del fraude que se produce en España se da por las horas extras no pagadas y el alargamiento de las jornadas a tiempo parcial que no se cotizan a la Seguridad Social y se pagan en 'B', en el caso de que se paguen», en palabras del secretario general del sindicato, Unai Sordo. En la comunidad autónoma, de las 416.886 horas extraordinarias que se trabajaron cada semana del segundo trimestre de este año, 228.033 fueron remuneradas y las 188.853 restantes, el 45,3%, no lo fueron.

La realización de horas extras está en máximos de la última década, con 6,8 millones a la semana en España, según la Encuesta de Población Activa y en el caso de las no pagadas, «superan ampliamente el absentismo laboral», según CC OO. De ellas solo se han pagado o compensado –con dinero o tiempo de descanso– el 56% de las trabajadas, mientras que el 44% no se abonaron, «con el consiguiente perjuicio a las y los trabajadores afectados y al conjunto de la sociedad, al no tributar ni cotizar los salarios que la empresa debería haber abonado». La cifra de personas que prolonga su jornada habitual está también en valores máximos de los últimos diez años, con una media de 825.500 personas en el segundo trimestre de las que el 50% recibieron una compensación por trabajar esas horas, el 44% no y el 6% restante percibieron compensación (dinero o tiempo de descanso) por una parte de las horas extras trabajadas.

El Gobierno negocia con sindicatos y empresarios la modificación de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para obligar a todas las empresas a registrar la jornada laboral de cada trabajador, fichando a las entradas y salidas, para que quede constancia del horario real que realiza cada empleado.

Hostelería, enseñanza...

Las horas extras trabajadas en el segundo trimestre equivalen, según el cálculo de Comisiones Obreras, a la creación de 170.600 empleos a jornada completa de 40 horas semanales (las pagadas supondrían 95.900 empleos y las no pagadas, 74.700). En el caso de Castilla serían 10.422 puestos de trabajo los que podrían crearse.Con 134.300 desempleados estimados por la EPA del mismo trimestre, significaría rebajar el paro el 7,7%. Serían 4.721 empleos con las horas no pagadas y 5.701 con las pagadas.

Por otro lado, el perfil de los trabajadores que hacen horas extras no pagadas «se aleja del típico de la precariedad laboral», según CCOO, que advierte de que afectan más a los «empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo, ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios, desempeñadas por hombres».

«La industria, la construcción y la agricultura concentran una parte relevante de las horas extra pagadas (el 39%) pero solo suponen el 21% de las horas extra no pagadas, un abuso que está menos extendido a estos sectores». Las ramas de actividad que concentran un mayor volumen de horas extra no pagadas son, por este orden: hostelería, comercio, educación, industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y técnicas; financieras y de seguros.