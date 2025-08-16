Un millar de aspirantes para la bolsa de secretarios-interventores interinos en pequeños ayuntamientos Otras 855 personas entrarán a formar parte de dicha bolsa sin realizar el curso tras haber desempeñado un puesto de trabajo de este tipo durante un año

León Sábado, 16 de agosto 2025, 17:49

Un total de 1.100 personas realizarán el curso de acceso a la bolsa de interinos de la Junta de Castilla y León para desempeñar funciones de secretaría-intervención en pequeños pueblos de la Comunidad, tras publicarse, en la web institucional del Gobierno autonómico, el listado definitivo de aspirantes.

La formación, según informó la Consejería de la Presidencia de la Junta en un comunicado remitido a Ical, dará comienzo el sábado 8 de noviembre de 2025 en cada una de las nueve provincias de la Comunidad, y tendrá una duración de 130 horas, 50 de ellas online.

No obstante, aquellas personas que hayan superado dicho curso en la primera edición de la bolsa y que hayan solicitado formar parte de la nueva, o que hayan acreditado haber trabajado en uno de estos puestos al menos durante un año, serán admitidos automáticamente. Los nombres de estas 855 personas también han sido publicados en el portal de la Junta.

Los pasos a seguir

La bolsa definitiva será constituida con los aspirantes que consigan superar el examen, junto a los 855 exentos, y también junto a aquellas personas que hayan aprobado uno o varios ejercicios de las pruebas selectivas para el acceso a funcionario de carrera, tanto para la escala de Secretaría-Intervención como para las de Secretaría de Entrada e Intervención-Tesorería.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, «desde la Junta de Castilla y León mantenemos un compromiso firme y sostenido con el desarrollo y la sostenibilidad de nuestros municipios más pequeños. Somos conscientes de las dificultades que afrontan a diario, especialmente en materia de personal, un ámbito que, si bien corresponde al Estado, no podemos ni queremos ignorar».

Novedades

Entre las novedades de esta nueva convocatoria, cabe destacar la ampliación en 100 plazas (de 1.000 a 1.100) para dar cobertura a un mayor número de solicitudes. También se amplían de 100 a 130 las horas de formación, y se ofrecerá un mayor periodo de estudio a los aspirantes entre la finalización del curso y la realización del examen.

La primera bolsa, aún en vigor, finalizará en septiembre de 2026. En todo caso, la constitución de esta segunda bolsa tendrá lugar antes de esta fecha, para poder seguir dando una respuesta rápida y eficaz a los pequeños municipios en caso de que la bolsa actual pueda llegar a agotarse.

De los 2.248 municipios de Castilla y León, 2.190 tienen una población inferior a 5.000 habitantes (es decir, más de un 97 por ciento), y en ellos debe prestar servicio un funcionario de la subescala de Secretaría-Intervención. En palabras de González Gago, «este dato ofrece una medida de lo importante que es para los pequeños municipios contar con un funcionario habilitado para realizar las funciones del día a día en estas administraciones como exige la ley, más aún cuando en muchas de ellas es el único funcionario al servicio de los ciudadanos».