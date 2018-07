El vial a Peñalba estará cortado durante «meses» y Diputación habilitará el Alto de la Cruz Acceso a Peñalba por el Alto de la Cruz. Ángel Calvo asegura que la obra será «larga en el tiempo y poco habitual», al igual que la de la carretera de acceso a Valseco y Salientes, cuyo coste superará el millón de euros E.JIMÉNEZ Ponferrada Miércoles, 18 julio 2018, 19:09

El vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Ángel Calvo, confirmó este miércoles que la carretera a Peñalba de Santiago permanecerá cortada durante «meses» debido a las complicadas obras para poner solución a los continuos desprendimientos que se producen en el lugar.

Y es que, según explicó, «la dimensión de los desprendimientos tienen un carácter difícil, enorme en cuanto a toneladas y de difícil solución porque no olvidemos que en más de 800 metros, casi un kilómetro, desde casi la catarata hasta ña peña del Morredero se ha movido el terreno». Por ello, la actuación que requerirá será «larga en el tiempo, con una solución difícil, poco habitual porque no entra maquinaria grande y muchas de las cosas que haya que hacer va a haber que hacerlas a mano, por tanto, no hablo de semanas, hablo de meses».

De este modo, Calvo aseguró que ahora lo más importante es la seguridad de las personas, de los operarios y de los habitantes de Peñalba para que tengan un lugar por donde salir. Por lo que la institución provincial mejorará «hasta donde sea posible, incluso asfaltar en su totalidad si se puede», el Alto de la Cruz, de 3,3 kilómetros que va de Peñalba a la salida de la carretera de acceso al Morredero, que también es de titularidad provincial, «no en vano allí hay que entrar con furgones de reparto, el Ayuntamiento de Ponferrada tiene que recoger y sacar la basura, habrá gente que tenga que ir al médico y que el ciudadano normal que tenga que salir a comprar, al cine, a lo que quiera tenga un lugar digno y seguro, como si incluso es necesario colocar viandas», señaló. Y es que se trata de la única solución posible mientras no se arregle la carretera, puesto que la pista que va por San Cristóbal «también se la ha llevado».

En Valseco, una obra de más de un millón de euros

Por otro lado, Ángel Calvo explicó que el desprendimiento ocurrido en el acceso a Valseco y Saliento fue «enorme». «No es solo material que ha caído, que sería lo fácil pero lo que ocurre es que la carretera se ha ido en los Ocho Arroyos, la parte de abajo es un pantano y por tanto hay que cimentar de nuevo para sujetar», indicó.

Así, el vicepresidente de la Diputación para el Bierzo estima que la obra va a superar el millón de euros «y va a requerir un trabajo arduo que no va a ser de hoy para mañana». Por ello, lo que han hecho desde la institución provincial desde el domingo es habilitar por encima del material caído un paso por el que puedan circular con mucha precaución todo terrenos y turismos «porque no olvidemos que, como en el caso de Peñalba, es un fondo de saco y queremos que los pueblos no estén incomunicados», concluyó.