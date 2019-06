Paradiso Gutenberg edita la primera traducción al francés de 'El Señor de Bembibre' La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, el bibliófilo Jovino Andina y el periodista y escritor berciano Valentín Carrera, en la presentación de la primera traducción al francés del libro 'El Señor de Bembibre'. La recién elegida alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, presentó la obra llevada a cabo de forma desinteresada por el especialista en Gil y Carrasco y el Romanticismo, el profesor Jean-Louis Picoche, que sale a la luz en formanos impreso y digital en descarga libre Jueves, 20 junio 2019, 18:18

Las Obras Completas de Enrique Gil y Carrasco crecen con la publicación de la primera traducción al francés de su famosa novela histórica, 'Le Seigneur de Bembibre', editada por Paradiso Gutenberg, el Área de Publicaciones de la Universidad de León y el Ayuntamiento de Bembibre. La recién elegida alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, fue la encargada de presentar este viernes la traducción francesa de 'El Señor de Bembibre', llevada a cabo de forma desinteresada por el especialista en Gil y Carrasco y el Romanticismo, el profesor Jean-Louis Picoche.

La alcaldesa agradeció expresamente «la inmensa generosidad del profesor Picoche, autor, entre otras obras, de la biografía de Gil, un romántico español, sin cuyo trabajo gratis et amore, de auténtico amor a Bembibre y al Bierzo, no habría sido posible esta valiosa edición». El bibliógrafo Jovino Andina, que ha reseñado y documentado más de un centenar de ediciones de 'El Señor de Bembibre,' puso de manifiesto «la importancia de contar por fin con dos traducciones, nada menos que en inglés y en francés, lo que abre la obra cumbre del novelista berciano ante millones de lectores potenciales en todo el mundo.

La edición en inglés, presentada también en Bembibre hace un año -explicó Jovino-, «fue un acontecimiento literario, pero estoy seguro de que Enrique Gil, tan amante y lector de la literatura francesa, estaría encantado y feliz de ver a su don Álvaro Yáñez hablando en la lengua de Molière».

A su vez, Valentín Carrera, director de la Biblioteca Gil y Carrasco, explicó algunos detalles de la edición francesa: «El profesor Picoche, a pesar de su edad y delicada salud, se ofreció a hacer la traducción, y me pareció que no podíamos, el Bierzo no podía desperdiciar ese regalo, que es un lujo cultural, Le Seigneur de Bembibre. Ha sido una tarea dura, pero apasionante».

«Con esta nueva entrega, ya son doce los volúmenes de la Biblioteca Gil y Carrasco, iniciada en el Año Romántico 2015 con ocasión del II Centenario del nacimiento de Enrique Gil. Los hermanos gemelos de Álvaro Yáñez, The Lord y Le Seigneur, comparten las magníficas ilustraciones creadas expresamente para esta obra por Juan Carlos Mestre, Premio de las Letras de Castilla y León, cuya generosidad también merece nuestro reconocimiento», añadió Carrera.

RAE y Casa de León

La edición inglesa, The Lord of Bembibre, se publicó en primavera de 2018, tras dos años de trabajo para lograr la versión al inglés fiel pero contemporánea, de un texto difícil, traducido por Brian Morrissey, Margarita Núñez y Alonso Carnicer, quien continúa con esta contribución la obra de su padre, Ramón Carnicer, cuya edición de 'El Señor de Bembibre' sigue siendo referencia. 'The Lord of Bembibre' incluye un prólogo, a modo de invitación a los lectores de habla inglesa, de la filóloga Doireann MacDermott, viuda de Carnicer y conocedora del Bierzo, seguido de un ensayo del especialista en Romanticismo europeo, Derek Flitter, de la Universidad de Exeter.

Ambas ediciones, en inglés y francés, se presentarán en una velada literaria que tendrá lugar en la Casa de León en Madrid el próximo jueves 27 de junio (19.00 horas), con asistencia de familiares y descendientes de Enrique Gil, representantes diplomáticos franceses y británicos; de Santiago Asenjo, director de la Biblioteca Universitaria de León; de la Alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao; y del editor de la obra, Valentín Carrera.

Ese mismo día, la embajada literaria berciana, apadrinada por los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino, será recibida por el Director de la Real Academia Española, a quien harán entrega del primer ejemplar de Le Seigneur de Bembibre, que pasará a formar parte de los fondos de la RAE.

En el móvil

'Le Seigneur de Bembibre' y 'The Lord of Bembibre' han sido editadas en papel y en formato digital. «Es una edición del siglo XXI, para llevar en el móvil con solo un clic», explicó Carrera. Los 'ebooks' se pueden descargar gratis en la web del Ayuntamiento de Bembibre y en el portal de la Biblioteca Gil y Carrasco. «Al ofrecer las versiones digitales en abierto -concluyó Silvia Cao- la villa de Bembibre pone 'El Señor de Bembibre' al alcance millones de lectores de habla inglesa y francesa, y aporta una valiosa herramienta de trabajo para el estudio del Romanticismo en universidades y departamentos de Literatura, especialmente de Europa y Estados Unidos; y lleva Bembibre y el Bierzo, su cultura y su paisaje, por todo el mundo».