Morán insta a la Junta a gestionar al 50% los parques provinciales de bomberos: «No puede escurrir el bulto» Eduardo Morán, este domingo en la fiesta de la Rosa en Camponaraya. / César Sánchez El presidente de la Diputación muestra su preocupación ante la falta de licitación de los parques de Valencia de Don Juan y Celada de la Vega y apuesta por una gestión pública pero con la implicación de la comunidad A. CUBILLAS León Domingo, 22 septiembre 2019, 20:18

La red provincial de bomberos preocupa y mucho a Eduardo Morán. Es más, el presidente de la Diputación de León ha advertido de que es un tema que le quita el sueño «porque cada día que avanzo en información avanzo en la problemática de este servicio».

Así lo ha señalado este domingo en el marco de la fiesta de los socialistas en Camponaraya, municipio que liderar, en el que ha advertido que el proyecto para la implantación de parques de bomberos en la provincia «se empezó con poca cabeza».

«En unos vamos a recibir varios camiones, 'pick up' y equipos cuando, curiosamente no se tienen finalizados los edificios», señaló Morán, que advirtió que en algunos casos incluso no se ha licitado la obra, como en Valencia de Don Juan por la falta de la licencia de construcción del Ayuntamiento y en Celada de la Vega, donde el concurso quedó desierto.

Si bien, lo que más sigue preocupando al presidente de la Diputación de León es el funcionamiento de los parques. «Cada día tengo más dudas de cuál es la fórmula para su gestión», señaló Morán, que desde el primer día que asumió las riendas de la administración provincial remarcó la necesidad de estudiar la financiación de la red.

Al 50% con la Junta

Un estudio que le ha llevado a mantener conversaciones con los responsables de diferentes provincias de Castilla y León que, según señaló, están en la misma sintonía y con los mismos problemas que León. Por ello, Morán quiere mirar más allá y la próxima semana tiene previsto una visita al servicio de extinción de incendios de La Coruña cuya gestión es pública.

Un modelo que es la opción más aproximada a los planes de Morán, que si bien, toma ejemplo de otras provincias de Galicia o Extremadura, donde la gestión de los parques provinciales se realizaba a través de un consorcio participado al 50% por las diputaciones y las comunidades.

De ahí, que Morán hayan lanzado un guante a la Junta de Castilla y León. «La comunidad no puede escurrir el bulto. Se trata de un servicio que debemos prestar todos en conjunto, que es muy costoso y todos tenemos que arrimar el hombro».

Porque, según puntualizó, la Diputación puede poner en marcha los parques pero no asumir el agosto a lo largo de los años. «La gestión pública es el modelo más aproximado a mi objetivo pero necesitamos más información y saber el compromiso de la Junta».

Bomberos profesionales

Por último, Morán remarcó su intención de que los parques cuenten con bomberos profesionales, señalando que en las próximas semanas mantendrá reuniones con las diferentes plataformas para atender sus reivindicaciones.

Aunque ahora, su máxima será visitar más parques para conocer diferentes experiencias y dar una solución al problema de la red de parques provincias de León.