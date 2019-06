La Junta vigilará el 80% de la superficie forestal del Bierzo al elevar a 20 las cámaras antiincendios Sistema de control de las cámaras de seguridad. Suárez-Quiñones anuncia la adjudicación de once nuevas cámaras que se instalarán en diferentes puntos de la comarca a lo largo del verano en torres ya instalaciones para evitar la invasión del entorno natural A.CUBILLAS León Miércoles, 19 junio 2019, 17:29

La Junta de Castilla y León estrecha el cerco a los pirómanos. Lo hace a través de la ampliación del sistema de videovigilancia instalado en los montes de la comarca del Bierzo. En total, 11 nuevas cámaras de vigilancia forestal que se sumarán a las nueva que ya están instaladas con el objetivo de cubrir el 80% de la superficie forestal del Bierzo.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el marco de la presentación del nuevo operativo de lucha contra incendios para la temporada de verano.

Once nueves cámaras que ya se han adjudicado con la previsión de que la instalación se lleve a cabo en los próximos meses. En cualquier caso, Suárez-Quiñones no ha concretado una fecha dado que el objetivo es llevar a cabo un despliegue razonable aprovechando las instalaciones existentes de terceras entidades para así no levantar nuevas torres en el medio natural «y evitar nuevas invasiones».

«Esperemos que a lo largo del verano se vayan instalando estas nuevas cámaras», señaló Suárez-Quiñones, que recordó la eficacia de las cámaras de vigilancia sobre todo como medida disuasoria a los que quieran quemar el monte.

Sistema de calor

El sistema cuenta con dos sistemas de cámaras con grabación con alta calidad y cámaras infrarrojas que ayudan a prevenir, detectar y a intervenir de una manera más rápida.

Concretamente, la importancia de las cámaras reside en la rápida detección y la discriminación de lo que son posibles incendios o simples puntos de calor.

Las nueva primeras cámaras están situadas en Fabero, Ponferrada, Toreno, Páramo del Sil, Castropodame, Igüeña, Villagatón Carucedo y Vega de Espinareda.

Para su elección se valoró que fueran áreas donde se habían registrado previamente incendios forestales, de gran valor medio ambiental, con gran visibilidad y que además contasen ya con infraestructuras –torres- para la instalación de las cámaras abaratando los costes y reduciendo la invasión natural.