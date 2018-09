Folgoso de la Ribera aprueba formar parte del Camino 'olvidado' de Santiago Imagen de la localidad de Folgoso de la Rivera. La asociación previamente no se había contado con el Ayuntamiento porque «no se habían percatado de que el camino pasaba por éste» LEONOTICIAS León Martes, 18 septiembre 2018, 17:48

Folgoso de la Ribera aprueba formar parte del Camino 'olvidado' de Santiago. Es así de forma oficial ya que de facto ya formaba parte «puesto que el camino pasa por donde pasa y, efectivamente, lo hace por una zona del noroeste del municipio que ocupa terrenos de El Valle y Tedejo», se recuerda desde la Asociación Leonesa del Camino Olvidado.

La asociación previamente no se había contado con el Ayuntamiento porque «no se habían percatado de que el camino pasaba por éste, y fue al hacer el trazado en fino cuando se dieron cuenta de que entraba en el término municipal de Folgoso de Ribera».

«Debido a esto y a que no pasa por ningún núcleo urbano del municipio, no ha habido unanimidad en la adhesión oficial al camino», pero el alcalde, Tomás Vega Moralejo, destaca que se trata de «una variante aceptada oficialmente de un camino, el de Santiago, de importancia internacional, y es mejor estar en él aunque sea de refilón que no estar. Además, formar parte de la asociación no son más que 500 euros de alta más 500 al año».

La aprobación, según se ha recordado este martes, «se ha hecho ya con efectos 2019».