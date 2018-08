Cubillos del Sil abre las puertas de El Bosque de los Sueños a los participantes en el XXI campamento inclusivo de Aspaym

La edición número 21 del campamento inclusivo organizado por la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) en el municipio berciano de Cubillos del Sil arrancó este miércoles con la llegada a las instalaciones de El Bosque de los Sueños de los 60 niños, la mitad de ellos con discapacidad, que hasta el 12 de agosto participarán de actividades adaptadas como piscina, karting o juegos, con el baile como temática principal que orientará todo el campamento.

Al respecto, el presidente de Aspaym Castilla y León y vicepresidente de la federación nacional, Ángel de Propios, valoró el campamento como «uno de los proyectos más importantes de Aspaym» y recordó que los participantes, con edades comprendidas entre los seis y los 18 años, llegan desde todos los puntos de España. «Son niños con y sin discapacidad que convivirán y verán las capacidades que tienen para desarrollar todos los juegos», aseguró De Propios, que recordó que la «inclusión» es el principal objetivo de la iniciativa.

Por su parte, el responsable del campamento, Roberto López, apuntó que cerca del 70 por ciento de los participantes en la edición de este año repiten experiencia de algún año anterior, lo cual constituye un «indicador positivo» para evaluar el éxito de las actividades. «Pasa también con los monitores», aseguró el responsable, que coordina las labores de los 30 monitores, la enfermera y la auxiliar de enfermería que se responsabilizan del cuidado de los pequeños. «Cada vez se incorpora más gente a nuestra familia, con nuevas herramientas y nuevos métodos de trabajo», valoró López, que aseguró que esa «ecuación de veteranos y novatos» es la garantía para el éxito del campamento.

Respecto a las actividades de este año, las más esperadas tienen que ver con los juegos acuáticos y con la jornada de 'karting' que los niños disfrutarán en las instalaciones del municipio vecino de Cabañas Raras. «Nuestra peculiaridad es que todas las actividades están adaptadas a personas con discapacidad», recordó López, que aseguró que otro de los momentos más esperados por los participantes es la cena de despedida del penúltimo día, en la que podrán presentar las actuaciones de baile que preparen durante estos 12 días.

El campamento cuenta con la participación de 60 niños de toda España que pernoctan en las instalaciones de El Bosque de los Sueños. A ellos, se suman los participantes en el campamento urbano del municipio de acogida, lo que eleva el número de pequeños que forman parte de las actividades por encima del centenar al día.

En ese sentido, las familias de los niños internos deben aportar una cuota para poder participar. El presupuesto del campamento, que asciende por encima de los 20.000 euros, según fuentes de Aspaym, se completa con la colaboración del Real Patronato de la Discapacidad, la Fundación ACS, la Junta y el Ayuntamiento de Cubillos del Sil.

Al respecto, el alcalde, Antonio Cuellas, valoró que el campamento, «una de las actividades más importantes organizadas por el Ayuntamiento», reúna cada año a más participantes. En la misma línea, mostró su satisfacción por el hecho de que los niños del municipio también quieran formar parte de este proyecto. «Algunos entran con seis años y vienen cada verano hasta los 17», explicó.

Entre los participantes, el joven Abraham, de 18 años, demostraba con su presencia por quinta vez este hecho. «Hay amigos a los que tenía ganas de ver», explicó el joven, que aseguró que «montar en karts» es la actividad que espera con más ganas. A su lado, Manuel, de 17 años, reconocía que el primer año se sintió «un poco nervioso porque no conocía a nadie», aunque ahora que participa por segunda vez, todo es más sencillo. «Me lo paso muy bien y me gusta mucho», aseguró.

A lo largo de sus 20 ediciones anteriores, 14 de ellas celebradas ya en Cubillos del Sil, más de 1.060 niños, tanto con discapacidad como sin ella, han pasado por el campamento de Aspaym, donde han participado también más de 500 voluntarios de toda España. Los veranos en la costa del Mediterráneo que protagonizaron las primeras seis ediciones y los dos viajes que Aspaym ha organizado a París y a Eurodisney son los otros grandes hitos de las actividades organizadas por la federación nacional en favor de este colectivo infantil.