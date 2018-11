Courel: «Tenemos que salir 40.000 personas a la calle si queremos que se note que El Bierzo no se resigna» Imagen de la manifestación que sacó a la calle a un millar de personas en 2016 para reclamar un futuro para el Bierzo más allá de la minería y la energía. La Mesa de la Energía se reúne este lunes para abordar la «grave» situación de la comarca tras la autorización de cierre de Anllares, la solicitud de Endesa para clausurar Compostilla y el punto y final de la última mina de interior CARMEN RAMOS Viernes, 23 noviembre 2018, 15:09

«Tenemos que salir 40.000 personas a la calle si queremos que se note que El Bierzo no se resigna». Este fue el llamamiento lanzado este viernes por el presidente de la Mesa de la Energía del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, con el objetivo de aunar a las diferentes instituciones y a la ciudadanía de la comarca para promover acciones en respuesta a la autorización de cierre de la central de Anllares, al permiso para desmantelar Compostilla en el mes de junio de 2020 y al cierre de la última mina de la comarca, el pozo Salgueiro de Uminsa.

Una propuesta de movilizaciones que se abordará en la reunión que celebrarán este lunes, a la una de la tarde, los representante de la Mesa de la Energía. «Se trata de ver lo que podemos hacer, si resignarnos o no resignarnos», indicó Courel. Entiende que la situación «es lo suficientemente grave para que no juguemos al despiste y para que no utilicemos la demagogia», dado que, a su juicio, es necesario «que estemos todos unidos para que si hay que salir a la calle a movilizarse para pedir que no se olviden de nosotros que no salgamos sólo 3.000 o 4.000 personas a la calle». «Tenemos que salir 40.000», insistió, o de lo contrario «mejor nos quedamos en casa».

Courel no ve «adecuada» la idea manifestada por la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, para que el Gobierno apruebe un decreto ley que permita salvar Compostilla «cuando luego lo echa para atrás la Comisión Nacional de Mercados y Competencia».

El presidente de la Mesa de la Energía tiene claro que la acción del Bierzo tiene que ir encaminada a solicitar al Ejecutivo central «que no se olvide del Bierzo y que se implementen alternativas», apuntó. «No queremos que caiga una lluvia de millones para no hacer nada, lo que queremos es que caiga para promover proyectos de desarrollo», aseveró, destancando la necesidad de impulsar iniciativas turísticas como el Parque de la Minería de Fabero.

Courel considera que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Pedro Sánchez «tienen que implicarse» para conseguir los fondos necesarios de la Unión Europea para impulsar nuevas alternativas de futuro para El Bierzo. Considera, además, que las eléctricas «no puede irse de rositas» en una comarca en la que «han ganado cantidades ingentes de beneficios».