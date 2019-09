El comité de Endesa lamenta que el cierre de la central de Compostilla se produzca «sin alternativas» para El Bierzo Central térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil. / César Sánchez Los trabajadores recriminan al Gobierno la «falta de acción política» para garantizar acciones dentro del marco de la Transición Justa anunciada CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 30 septiembre 2019, 14:00

El comité de Endesa en la central de Compostilla II de Cubillos del Sil lamenta que el cierre de las instalaciones se produzca «sin alternativas» para la comarca toda vez que el Consejo de Administración de Endesa de la compañía comunicara este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la decisión de promover la discontinuidad de la producción de sus centrales térmicas de carbón en la Península y evaluar opciones de futuro.

«Esto no se tenía que producir sin haber tenido una alternativa y, además, con lo que se viene encima mucho más, porque el cierre de cinco centrales en España de Endesa supone una pérdida inmensa de puestos de trabajo que no debería ningún Gobierno permitir sin haber creado las alternativas pertinentes», indicó el presidente del comité de Endesa en Compostilla, Juan Sobredo. Lamenta, en este sentido, la falta de acción política. «Parece ser que nuestros políticos no están por la labor entonces es difícil hacer nada si no estamos apoyados por quien tiene la batuta en su mano», recalcó.

Sobredo reconoce, no obstante, que el anuncio de cierre de la central no les ha pillado por sorpresa «pero eso no quiere decir que no nos tenga cabreados», señaló. Lamenta que desde el Ejecutivo central, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya teniendo en cuenta las consecuencias que esta decisión tendrá para el país ofreciendo alternativas que garanticen una Transición Justa a las comarcas del carbón. «Las transiciones justas se hacen creando antes de destruir pero esta ministra ni está ni se la espera», aseveró. «La realidad es que se está destruyendo y no se está generando nada», subrayó.

De los 220 trabajadores que operaban en la central térmica de Cubillos del Sil 35 ya han sido recolocados en otros centros de producción de Endesa fuera de la comarca como es el caso de As Pontes «con mal criterio y no teniendo en cuenta a la gente que mayor», apuntó el presidente del comité de Compostilla. Una decisión que ahora tampoco supone una solución dado que «esos centros también se van a cerrar», destacó Sobredo.