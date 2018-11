Coalición por El Bierzo lamenta que Endesa «se ría de los bercianos» Central de Compostillla. / ICAL La formación política denunció el proyecto de desmantelamiento de Compostilla «y los que ahora llaman a movilizarse contra el cierre bromeaban» LEONOTICIAS León Domingo, 18 noviembre 2018, 11:36

Coalición por el Bierzo lamenta profundamente la «dramática situación» a la que se ha visto abocada la central térmica de Compostilla II, en Cubillos del Sil, y considera que el cierre anunciado por Endesa sólo tiene una única causa: «el enfrentamiento y la incapacidad para llegar a acuerdos de consenso que desde hace décadas lastra a los dos partidos nacionales que se han venido turnando al frente del gobierno de España, PP y PSOE».

Los bercianos no deben olvidar el hecho de que Endesa, que nació en El Bierzo, «pertenece hoy día a una multinacional italiana de titularidad pública por un 'regalo' personal de Zapatero, quien, a su vez, no quería que siguiera al frente de la misma Francisco Pizarro, afín al PP, por lo que presionó para que Gas Natural presentara una OPA contra Endesa, lo que llevó al PP a intentar regalarla a la multinacional alemana E.On. Lo demás es sabido, Enel y Acciona se aliaron para comprar Endesa y pasado un tiempo Acciona se quitó del medio, no sin cobrarse los servicios prestados mediante jugosos contratos que le otorgó el gobierno de Zapatero».

Así las cosas, en medio de todo este «chalaneo», «quien paga y pagará las consecuencias son El Bierzo y los bercianos, que han visto destruidos y arrasados sus principales sectores productivos por el enfrentamiento fratricida de aquéllos que precisamente debieran adoptar las decisiones menos dolorosas y más razonables para cooperar al sostenimiento de la riqueza, el empleo y la calidad de vida en este territorio».

Coalición por El Bierzo siempre afirmó que «el objetivo último de la compañía Enel era el cierre de Compostilla y cuando hace menos de un mes denunciamos públicamente los planes de desmantelamiento de la central de Cubillos todos se rieron de nosotros. Decían que ese desmantelamiento era sólo de los grupos I y II y que el futuro de la central estaba garantizado hasta 2026. Recordamos que, en aquella ocasión, nuestro presidente y portavoz Pedro Muñoz manifestó su convicción de que la decisión estaba tomada, era firme y que el desmantelamiento no se iba a parar en los grupos I y II, sino que iba a continuar hasta el desmantelamiento total, como así se está reconociendo ahora.»

Desde Coalición por El Bierzo apoyarán, «por supuesto», cualquier manifestación, concentración y movilización social en contra del cierre de Compostilla, «pero de verdad consideramos lamentable, un insulto, que precisamente sean los principales responsables de dicho cierre los que ahora se lleven las manos a la cabeza y se presenten como víctimas y agraviados, cuando realmente son los verdugos».