Denuncian el «gran vertedero» que una empresa de reciclaje está creando en Astorga

La Junta Vecinal de Piedralba ha denunciado a la empresa Reciclados Astorga SL ante el Seprona, la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santiago Millas por estar llenando una gran fosa con residuos de construcción, de manera que la planta «se está transformando en un gran vertedero, en todo lo contrario de lo que tiene que ser una planta de reciclado», asegura la presidenta de la Junta Vecinal, Amor Couso.

Se trata de la décimo tercera denuncia que la Junta Vecinal ha interpuesto en unas ocasiones contra Reciclados Astorga y en otras contra Ecokompost, la empresa que pretende construir una planta de tratamiento de lodos en el mismo recinto de Reciclados Astorga, «porque las dos empresas, que son socias, están cometiendo constantemente ilegalidades», en la zona de la planta de reciclado de materiales de construcción que se encuentra a menos de un kilómetro de Piedralba y a dos kilómetros de Astorga, se señala desde la Junta Vecinal.

La última denuncia ha sido interpuesta el 23 de junio, el mismo día en que la presidenta de la pedanía y el concejal de UPL, Bernardo Alonso, se reunieron en el Ayuntamiento de Santiago Millas con el alcalde del PP, Sindo Castro, para valorar el desarrollo del procedimiento administrativo sobre los terrenos donde Reciclados Astorga y Ecokompost pretenden instalar la planta de lodos que ocuparía 40.000 metros cuadrados y trataría un mínimo de 13.000 toneladas anuales de lodos de depuradora, residuos sólidos que quedan tras el tratamiento de aguas residuales y fosas sépticas, y otra planta de biogás.

Los terrenos se encuentran en el nacimiento del arroyo 'Carrozas', cuya cabecera separa las parcelas 38 y 42 (donde se ubicaría la planta de lodos) y desemboca en el río Jerga, un aspecto denunciado por la Junta Vecinal porque «conlleva un riesgo alto de contaminación de acuíferos. Además, hay que tener en cuenta que ambas parcelas -que ya han sido autorizadas para otra instalación diferente, concretamente, para la planta de tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición promovida por Reciclados Astorga SL- deberían haberse forestado por esta empresa pero al no haberlo hecho, está incumpliendo las Normas Urbanísticas del Municipio», explica Amor Couso.

Reunión informativa

La Junta Vecinal dio a conocer la interposición de la nueva denuncia en el transcurso de la reunión informativa celebrada la semana pasada, en la que explicó que Ecokompost «no tiene permisos de nada y ya tiene materiales apilados», subraya la pedánea, tal y como confirmó el propio Seprona en su informe emitido, tras la primera denuncia interpuesta por este motivo en agosto de 2024, en el que detallaba que se han encontrado maderas barnizadas y de otros tipos, así como compost o lodos. Por ello Seprona ya le abrió un expediente.

El llenado del gran foso con restos de materiales de construcción también se ha denunciado en el Ayuntamiento. Se trata de una denuncia urbanística porque en la planta de reciclados construyeron el foso gigante, «lo denunciamos ante la duda de si tenía licencias para ello y no las tenía. El Ayuntamiento le puso una sanción en enero, creemos que era leve y daba la risa. La empresa reconoció que no tenía licencia, y como no se negaron a pagar les descontaron el 20% de la sanción económica», señala la presidenta de Piedralba.

En la reunión también se informó del bando emitido por el alcalde la pasada semana, en el que señalaba que «tiene la obligación legal de iniciar la tramitación del procedimiento» de la licencia a Ecokompost, al haber transcurrido «más de seis meses desde la paralización y no iniciación de la tramitación del procedimiento de nueva solicitud de licencias por parte del promotor del proyecto de la «Planta de compostaje» en las parcelas 38 y 42 del polígono 515 y habiéndose tramitado las denuncias correspondientes e impuesto sanción a la misma».

En el encuentro vecinal, se votó a favor de convocar una nueva reunión el 23 de julio a las 20,30 horas en las antiguas Escuelas de Piedralba, para coordinar las futuras actuaciones contra las polémicas instalaciones y el proyecto de la planta de lodos contra la que han firmado más de 12.000 personas y 300 empresarios de Astorga y la comarca.

