Astorga presenta La Ruta Napoleónica como su nuevo proyecto turístico en Fitur 2019 Presentación de Astorga en Fitur. La ciudad presenta una visión que nace de su pasado y que se une a otras fases de su historia, como su fundación Romana, su peculiar historia con el extraordinario mundo del chocolate, su magnífica Catedral y a sus dos marcas internacionales Gaudí y El Camino de Santiago LEONOTICIAS León Miércoles, 23 enero 2019, 18:00

La ciudad de Astorga se ha presentadoen Fitur con un nuevo proyecto turístico, que nace de su pasado y que se une a otras fases de su historia, como su fundación Romana, su peculiar historia con el extraordinario mundo del chocolate, su magnífica Catedral y a sus dos marcas internacionales Gaudí y El Camino de Santiago, ambos, exponentes del turismo en nuestro país, dentro de la marca España.

El alcalde de Astorga, Arsenio García Fuertes, ha resaltado esta es la forma que tiene la ciudad de convertir en estable en el tiempo su gran recurso de las Recreaciones Históricas Napoleónicas que mostró su gran capacidad de atractivo turístico con la celebración 3Naciones el pasado mes de octubre, pero que son perecederas, y se celebran en la localidad leonesa de 2014. Fruto de esta voluntad de rentabilizar la historia como futuro de la ciudad, Astorga presentó hoy en el mayor escenario turístico de España, la Feria Internacional de Madrid la Ruta Napoleónica, un itinerario turístico-cultural que no tiene precedentes en la geografía nacional y que propone a los visitantes recorrer esta ciudad monumental los hitos y huellas que dejó este conflicto bélico en sus calles donde antaño sonaron las bayonetas y los tambores de tres ejércitos.

La concejala de Turismo, Silvia Cobos, explicó en el stand principal de la Junta de Castilla y León y rodeada de recreadores de 1808 que el soporte de la Ruta que se va a utilizar, es un plano urbano, «con un claro lenguaje visual, presidido por un logotipo, y fotografías e lustraciones y disponible en distintos idiomas». Asimismo, desveló que en los próximos meses se desarrollaran otras acciones que van a impulsar la Ruta, en otros soportes, como una Aplicación de geolocalización.

Además de la presentación de innovación turística de Astorga en Fitur, el alcalde de Astorga fue el encargado de presentar también en la mañana del miércoles en nuevo plano del Camino de Santiago elaborado por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago gracias a la unión de las cinco comunidades autónomas por las que atraviesa esta tura milenaria y el apoyo de Xacobeo 2021. Allí el alcalde, resaltó la importancia de unir el Camino de Santiago entorno a una misma gestión recordando que este siempre ha sido un cordón umbilical que ha unido a todas las Comunidades Autónomas con Europa.

Por otra parte, la Concejala de Turismo ha realizado una presentación especial de la ciudad en la Confederación de Agencias de Viaje (CEAV) así como reuniones con varios turoperadores y a las 15:30 García Fuertes y Cobos Carracedo han estado en la presentación de Xantar la Feria Gastronómica a la que Astorga volverá a acudir en el mes de febrero.

Los munícipes astorganos han estado presentes también en la presentación de la Junta de Castilla y León en torno al camino de Santiago a las 12:00.

El jueves, la Concejala de Turismo representará a Astorga en la presentación de la Junta de Castilla y León del Plan Estratégico de Turismo a las 11:00 horas y a las 12:00 acudirá como miembro y responsable de la secretaría el encuentro con las Ciudades Napoleónicas para avanzar en la constitución de la Red Ibérica Napoleónica. Y el viernes, Astorga también asistirás a la presentación de la ONCE 'Camino de Santiago para todos' debida a la estrecha relación del equipo de Gobierno con la Fundación a partir del Congreso Gaudí y los proyectos de accesibilidad en la ciudad.

Astorga permanecerá todo el fin de semana promocionando no solo la ruta napoleónica si no todos los elementos turísticos de la Ciudad: Semana Santa, Astures y Romanos, Gaudí, Museos Municipales, productos gastronómicos etc.