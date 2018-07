Arsenio García desafía al PP y sigue al frente de Astorga con el apoyo de los populares y el PAL

Arsenio García mueve ficha y arrebata al PP la Alcaldía de Astorga. No habrá cambio de rostros, pero si cambio de siglas. El gobierno PP-PAL pasa a constituirse en un tripartito al que se suma el alcalde y los dos concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán como no adscritos.

Comparecencia Escuche a Arsenio García

Los tres presentaban su baja voluntaria del PP después de que desde la ejecutiva provincial se optara por la apertura de un expediente disciplinario que conllevaría de inmediato la suspensión de militancia del partido tras su implicación en la 'Operación Enredadera' que investiga posibles amaños en contratos públicos.

Sin embargo, la dimisión y entrega de actas no entraba en sus planes. Y así lo han remarcado este martes en la primera comparecencia pública de García y los concejales de Urbanismo y Deportes tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos.

Junto a ellos, los cinco restante concejales del PP. No rompen con las siglas pero sí con la disciplina del partido para mantener en la Alcaldía de Astorga a Arsenio García. Una decisión que, sin embargo, podría tener consecuencias inmediatas aunque hasta el momento desde la ejecutiva provincial no se pronuncian.

Suspensión de militancia El Partido Popular suspendía de militancia a Arsenio García, y a los concejales de Urbanismo, Manuel Ortiz, y al de Deportes, Javier Guzmán, después de ser detenidos y puestos en libertad con cargos en el marco de la Operación Enredadera. Su baja en el partido se ha producido después de que se optara por la apertura de un expediente disciplinario que conllevaría de inmediato la suspensión de militancia del partido tras su implicación en la 'Operación Enredadera' mediante una pieza abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Astorga. El procedimiento ordinario de expulsión abierto en las filas populares ha propiciado que los propios interesados optaran tras abandonar el Juzgado este miércoles por trasladar al PP una solicitud voluntaria de baja en la militancia, según han confirmado a leonoticias fuentes populares.

A su lado también los tres concejales del PAL, con los que el PP gobernaba en coalición y que ahora pasan a formar parte del tripartito para garantizar la continuidad del actual equipo de gobierno, que se ha presentado «sin reestructuras en las áreas y sin fisuras internas» con el objetivo de gobernar los restantes once meses.

Es el resultado de dos semanas de reflexión y un claro ejercicio de responsabilidad. Así lo ha remarcado García en su primera comparecencia pública en la que advirtió que dejar sus cargos dejaría al Ayuntamiento en una situación de clara inestabilidad y parálisis a pesar de que, reconoció, lo más fácil, «con el desánimo e injusto golpe recibido, sería dimitir.

«Tranquilidad»

García quiso trasladar a sus ciudadanos la «total convicción y tranquilidad de que el Ayuntamiento de Astorga ha actuado totalmente de acuerdo a ley en todos sus contratos efectuados y estoy seguro que la investigación judicial servirá para demostrarlo».

«Creo que es necesario recordar la importancia de la presunción de inocencia que otorga la Constitución española, lo contrario es realizar una caza de brujas y descabezar un proyecto político sin ninguna prueba sustancial de culpa», remachó el popular.

García Fuertes explicó que ha habido una investigación a todos los ayuntamientos que tenían alguna relación contractural con una serie de empresas implicadas presuntamente en actos delictivos.

«El Ayuntamiento de Astorga ha tenido relaciones contracturales durante nuestro mandato y en el anterior mandato también, con una de las empresas investigadas como ya sabía la prensa, pues estas adjudicaciones son públicas», subrayó tajantemente el regidor.

Duro golpe

El astorgano admitió que el despliegue policial de los pasados días ha supuesto un duro golpe para el equipo de gobierno, pero que la decisión final es continuar trabajando estos once meses. «Lo más fácil para nosotros (con el desánimo y el injusto golpe recibido) sería dimitir, pero eso también sería indicar a los ciudadanos que hemos hecho algo mal. Aquí nadie se ha llevado un céntimo de los dineros públicos y se ha actuado siempre con respeto a la legalidad vigente».

El regidor astorgano también quiso señalar que como alcalde y corporativos «elegidos por el pueblo para servirle», les gustaría contar con una mayor seguridad jurídica para no tener que vivir «lo que hemos vivido». ·En este sentido, quiso agradecer a la ciudadanía el apoyo «que me ha demostrado durante estos difíciles días, ha sido uno de los motivos claves para decidir continuar y un gran espaldarazo», remachó.

Así, el regidor explicó que continuarán estos 11 meses para sacar adelante proyectos que no quieren que caigan en declive «pues son importante para la ciudad, que no está para recuperar tiempo perdido, si no para reaccionar ante sus problemas económicos y sociales».

Proyectos de futuro

Así el alcalde de Astorga avanzó proyectos «que están ya muy avanzados» como el helipuerto para dar servicio al Centro de Especialidades de Astorga, la rehabilitación del aparcamiento de Centro de Salud, la construcción de un ascensor que acabe con la barrera arquitectónica del barrio de San Andrés hacia el centro de la ciudad, los dos nuevos colectores para evitar los problemas de inundaciones, y la nueva piscina municipal.

Por último, el regidor hizo hincapié en el gran proyecto patrimonial de la ciudad, la recuperación de la Muralla y el mirador de la Brecha.

«Tres años de trabajo nos avalan, a estas alturas hemos cumplido más del 80 por ciento de las promesas que nos condujeron hasta aquí. El primer gobierno popular de la ciudad de Astorga con el apoyo de nuestros socios de gobierno, y que comunica hoy a la ciudadanía que va a trabajar incesantemente hasta el último día para el que fueron elegidos en las urnas», finalizó el alcalde.