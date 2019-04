Villaquilambre da el pistoletazo de salida a su Festival Internacional de Circo Una de las compañías que actuarán. Entre las 21 compañías se encuentran varias nacionales llegadas de Extremadura, León, Canarias, Zaragoza, Madrid, Cataluña o Galicia y otras internacionales venidas desde Argentina, Gran Bretaña o Francia LEONOTICIAS Martes, 30 abril 2019, 20:13

Con un total de 21 compañías nacionales e internacionales que se darán cita en varias localizaciones del municipio, arranca el I Festival Internacional de Nuevo Circo Teatro de Villaquilambre que espera convertirse en un referente en el noroeste peninsular.

Entre las 21 compañías se encuentran varias nacionales llegadas de Extremadura, León, Canarias, Zaragoza, Madrid, Cataluña o Galicia y otras internacionales venidas desde Argentina, Gran Bretaña o Francia. Además participa una compañía local, ubicada en el término municipal de Villaquilambre, en una clara apuesta por el municipio. También se desarrollarán, de forma paralela a las actuaciones centrales, actividades complementarias en centros sociales y en los colegios. Todas las actuaciones son gratuitas.

También habrá talleres, que requerían inscripción y para los que ya no quedan plazas en los que se busca que los niños entre 6 y 9 años conozcan el circo desde dentro. Los niños podrán ver, preguntar, compartir y participar y practicar las disciplinas del Nuevo Circo Teatro.

El día 1 las actividades comienzan por la mañana con el taller de Circo impartido por Circ about it. A las 12 de la Mañana 'La cabeza parlante' de Teatro Diadres abre las actividades que continuarán con '2 payasos' de Clownbaret. Por la tarde, a las 18:00, y llegados desde Extremadura es el turno de los acróbatas y equilibristas de Circo baya, que presentan 'El viaje del Miércoles`. Cierran el primer día del festival los representantes del municipio en el evento: Circ About It que traen un espectáculo fundamentado en equilibrios y saltos acrobáticos titulado 'El apartamento'.