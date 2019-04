El pleno de Villaquilambre aprueba de la suspención de una operación urbanística «presuntamente ilegal» El pleno extraordinario llevó como gran tema la modifación puntual del PGOUV de Villaquilambre LEONOTICIAS León Martes, 2 abril 2019, 14:13

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Villaquilambre ha realizado el sorteo para la elección de miembros de las mesas electorales del municipio para las próximas elecciones generales que se celebrarán el día 28 de abril.

Además, la concejalía de urbanismo ha llevado al pleno la suspensión de la modificación puntual del PGOUV de Villaquilambre.

La concejala no adscrita Carmen Pastor ha indicado en este punto que «la modificación aumenta la edificabilidad de las parcelas, dándoles un rendimiento mucho mayor de lo que se tenía en un principio(…) no observamos el interés público en dicha modificación por lo que votamos a favor de la suspensión»

La concejala de IU, Elena Fernández ha asegurado por su parte que viendo este expediente «con tantas irregularidades» que se sentía «engañada» ya que su aprobación inicial se realizó en pleno extraordinario, «pero estamos viendo que no se trata de una gestión en beneficio del interés público»

Carmen Olaiz, concejala del PP, incidió en que «el debate no es si se van a obtener más o menos beneficios, sino en que el ayuntamiento ya realizó una aprobación inicial en julio de 2018».

El alcalde, Jorge Pérez, se ha mostrado contundente al explicar que podríamos «estar ante una recalificación encubierta que se llevó a un pleno extraordinario aprovechando las vacaciones de varios miembros de la corporación».

«A nivel jurídico cuenta con informes técnicos municipales de personal que no pertenecía al área de urbanismo. Es más, existe un informe de la diputación provincial que asegura que la construcción de la nueva calle en medio de las parcelas no respeta el urbanismo moderno y no plantea mejoras en el entorno. La parcela en cuestión fue troceada desde 2015 a 2018 dejando una parcela central sin apenas edificabilidad y es justo ahí donde proponen hacer la carretera; hablamos de un aumento del beneficio cercano al medio millón de euros, aumenta el beneficio de los promotores, pero no el interés general», afirma.

«Es una irregularidad total, hay gente en la que no se puede confiar», aseguró el alcalde. «Para los que estamos aquí y somos gente normal esto es una vergüenza, que un político venga al Ayuntamiento a hacer esto, yo creo que es tan grave como para dimitir por ello», ha apostillado el regidor.

Por último se ha aprobado la propuesta de la concejalía de urbanismo en relación a la cesión de la carretera LE-5508 de titularidad de la Diputación al Ayuntamiento de Villaquilambre.