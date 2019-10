La Plataforma por un Instituto para Villaquilambre cree que la consejera se «olvida» de este proyecto Una de las últimas convocatorias de la plataforma. La plataforma ha convocado una concentración a la puerta de entrada del CEIP 'Villa Romana' de Navatejera, el próximo 23 de octubre a las 9:15 horas, e insta a la comunidad educativa y a los vecinos que deseen asistir a que lo hagan vistiendo la camiseta verde LEONOTICIAS Sábado, 12 octubre 2019, 11:55

En la presentación del curso escolar, la nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, «olvidó» mencionar el proyecto del Instituto en Villaquilambre. Y ello a pesar de que era una de las condiciones que justificaron el pacto firmado hace sólo cuatro meses por el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por los grupos políticos municipales de Ciudadanos, Vive Villaquilambre y Leonesistas (ex-UPL) por el cual otorgaron su apoyo a la candidatura de Manuel García (PP) para gobernar en el Ayuntamiento de Villaquilambre.

Tras conocer este 'olvido' injustificado, desde la plataforma 'Por un Instituto en Villaquilambre' se ha solicitado una reunión lo antes posible con la nueva Consejera de Educación, con el fin de conocer el estado del proyecto del Instituto, pero ya ha transcurrido un mes y desde la Consejería de Educación ni siquiera se han dignado a responder a dicha solicitud, a pesar de haber insistido en la misma.

Es por ello que la plataforma ha convocado una concentración a la puerta de entrada del CEIP 'Villa Romana' de Navatejera, el próximo 23 de octubre a las 9:15 horas, e insta a la comunidad educativa y a los vecinos que deseen asistir a que lo hagan vistiendo la camiseta verde en defensa de la Escuela Pública.

Villaquilambre es el cuarto municipio de la provincia en número de habitantes, con cerca de 19.000 censados (3.900 menores de 17 años) y es el único municipio de España con esa cantidad de población que no cuenta con un Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato.

Las reivindicaciones

Hasta el momento la Consejería de Educación y el PP en las Cortes de Castilla y León han vetado esta propuesta, «al no considerarla necesaria». Para ello se basan en un informe fechado en noviembre de 2017, en el que concluye que «a medio plazo comenzarán a descender las matrículas» en los tres Colegios públicos del municipio. Otra de las razones que alega la Consejería es el impacto que puede provocar en los IES de adscripción de León: el IES Ordoño II (Palomera) y el IES Claudio Sánchez Albornoz. Lo que no dice la Consejería es que el impacto sobre el Instituto Ordoño II sería positivo, pues en estos momentos está muy saturado; ni tiene en cuenta la población residente no censada. El informe de la Consejería de Educación oculta deliberadamente el impacto que tendría en los Colegios privados concertados religiosos cercanos. Sin embargo, en una encuesta realizada por la plataforma durante el curso pasado, un 60% de las familias que actualmente escolarizan a sus hijos en Colegios concertados y privados elegirían un Colegio público si existiera un Instituto en el municipio. En el caso de la educación infantil de primer ciclo, este porcentaje asciende hasta un 80%.

La última razón que alega la Consejería de Educación es la dispersión de las localidades de origen, que supondría el mantenimiento de las rutas de transporte, con la única ventaja de acortar las distancias en 3 km. «Parece que la Junta de Castilla y León pretende ahorrarse el transporte, cuando el Instituto beneficiaría principalmente a los municipios de Garrafe de Torío, con 14 pueblos, y a Villaquilambre, con 10 pueblos y varias urbanizaciones, por lo que el transporte siempre va a ser necesario».

Desde la plataforma 'Por un Instituto en Villaquilambre' creen que los datos de la Consejería están manipulados e interpretados torticeramente con el fin de justificar su nula intención de construir el Instituto. A pesar del pacto firmado por el presidente de la Junta, «a día de hoy es una mera declaración de intenciones, sin que exista una partida presupuestaria ni proyecto alguno, y sin que el Ayuntamiento haya puesto a disposición los terrenos necesarios para su construcción».

Las familias de Villaquilambre demandan desde hace años un Instituto para dar respuesta a las necesidades de escolarización en esta etapa educativa y favorecer la conciliación familiar y laboral. En un municipio tan extenso y disperso como Villaquilambre, la creación de un Instituto fomentaría la integración de los habitantes de los pueblos, impulsaría la economía y sería un aliciente más para la fijación de población joven, así como la creación de empleo, no solo en el municipio sino en todos los pueblos de la ribera del Torío.