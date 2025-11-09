leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Herido un hombre tras chocar su coche contra una farola en Trobajo del Camino

El suceso se ha producido en la avenida Parroco pablo Díez alrededor de las 19:23 horas de este domingo

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso este domingo en torno a las 19:23 horas de la tarde de la salida de vía de un vehículo en la Avenida Párroco Pablo Diez, 378.

Aunque en un principio no se alertaba de ningún herido, posteriormente la Policía Local de San Andrés del Rabanedo informa de una persona herida, un hombre de 56 años.

Además de a la Policía Local, se informó al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencia Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la persona herida.

