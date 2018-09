Francisco Gómez: «No se puede estar así todos los días, lo mejor es dimitir» Francisco Gómez, concejal del PAL-UL. La determinación la ha tomado el edil, según ha asegurado a leonoticias, «debida a la situación generada por todo lo sucedido. No se puede estar así todos los días, no hay normalidad y no es bueno para el municipio» LEONOTICIAS León Martes, 11 septiembre 2018, 14:24

El actual concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Francisco Gómez, ha presentado este martes su dimisión de forma formal.

La determinación la ha tomado el edil, según ha asegurado a leonoticias, «debida a la situación generada por todo lo sucedido. No se puede estar así todos los días, no hay normalidad y no es bueno para el municipio».

Francisco Gómez asegura que se marcha porque «no merece la pena estar en esta situación y vivir cada día este suplicio».

Confirmada la dimisión Francisco Gómez ha asegurado que desde este mismo día «seguiré trabajando por mi pueblo desde el puesto de funcionario».

Según el edil la formación a la que pertenece, el PAL-Ul, le ha pedido «que continuara en el cargo, pero creo que no era lo mejor en este momento. Es el momento de dejar el puesto y así lo he hecho».