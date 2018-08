El PP exige la dimisión de Gancedo «por no decir la verdad sobre su implicación en la Enredadera» Imagen de los concejales del PP en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Exige al PSOE que sea tan contundente como lo ha sido en León y tome medidas con los tres ediles implicados LEONOTICIAS León Jueves, 9 agosto 2018, 18:09

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, por su implicación en la Operación Enredadera y por no decir la verdad ni a los ciudadanos, algo para el PP, «extremadamente grave» ni a la Corporación en el último Pleno, celebrado el pasado mes de julio, cuando durante media hora la regidora socialista, hoy investigada, eximió todo tipo de responsabilidades sobre la intervención de la Policía el pasado 3 de julio afirmando una y otra vez, tal y como recogerá el acta, que no tenía nada que ver con la Operación Enredadera. Ahora, las grabaciones telefónicas han demostrado que no es así y, por lo tanto, debe abandonar la Alcaldía del tercer municipio de la provincia.

«A la vista está que no nos dijo la verdad y durante más de media de discurso, que quedó recogido en el acta, trató de convencernos de que su participación en la trama había sido nula», explican los populares que añaden que la dimisión debe de alcanzar también a su número 2 y concejal de Urbanismo, Miguel Flórez, y el concejal de Hacienda, Santiago Blanco, ambos también investigados en la trama, detenidos y puestos en libertad posteriormente.

«Además de su participación en esta Operación, remarcan desde el PP, los tres deben de cumplir las directrices marcadas por su propio partido con lo ocurrido en el Ayuntamiento de León, dónde el PSOE presentó una moción de censura para echar del poder al regidor popular Antonio Silvan que no está investigado. Una moción de censura avalada por su secretario provincial, Javier Cendón, y por el secretario regional, Luis Tudanca. «Nos gustaría saber qué es lo que dicen ahora desde el PSOE dónde la táctica habitual es predicar mucho y dar poco trigo», explican los populares que dejan claro que al PSOE sólo le interesan los casos de corrupción del PP pero obvian los existentes en su propio partido. «El PSOE debe de ser igual de contundente en San Andrés como lo ha sido con León», concluyen los populares.