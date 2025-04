Bronca entre el Gobierno municipal y la oposición en la comisión de Urbanismo

Jueves, 10 de abril 2025, 17:42 Comenta Compartir

Para unos un plantón justificado. Para los otros un capricho. Los unos son los grupos municipales de PP, PSOE, Vox e IU-Podemos que se han levantado de la comisión de Urbanismo por lo que consideran «parálisis de la UPL a la aprobación inicial del Plan Especial del Camino de Santiago». Los otros, un equipo de Gobierno municipal de San Andrés del Rabanedo que critica que «los caprichos de la oposición» le salen caros a los ciudadanos.

Todos los grupos de la oposición del consistorio del alfoz leonés excepto Ciudadanos y la concejal no adscrita han advertido en su turno de intervención en la comisión de urbanismo que «la no presencia del técnico así solicitada podía acarrear la salida de la mayoría de los corporativos de la comisión», tal y como finalmente ha sucedido. La ausencia de los ediles de PP, PSOE, Vox e IU-Podemos ha obligado a suspender la comisión al no existir quorum para que continuara celebrándose.

Estos cuatro grupos habían solicitado a la alcaldesa la pasada semana una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, dada la trascendencia y la urgencia del asunto para el tercer municipio de la provincia, con la presencia del técnico correspondiente para que diera todas las explicaciones sobre la tramitación de uno de los expedientes más importantes que se realizará en esta mandato, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el municipio de San Andrés del Rabanedo. Sin embargo, Ana María Fernández Caurel tras negarse a convocar la Junta de Portavoces, trasladó este tema a la comisión de Urbanismo, adelantándola a la mañana del jueves 10 de abril, a la que no acudió ningún técnico, según denuncian los grupos de la oposición.

Este último punto es el que ha provocado el malestar de PP, PSOE, Vox e IU-Podemos que han optado por levantarse de la comisión informativa de Medio Ambiente, Servicios Generales y Urbanismo. «No es la primera vez ni la segunda que la UPL desprecia a la oposición y si solicitamos un técnico para dar explicaciones de un documento tan importante como éste, estamos en nuestro derecho y, una vez más, la UPL nos ignora», han explicado.

Respuesta desde la alcaldía

El equipo de Ana María Fernández Caurel ha denunciado que una alianza «insólita» haya abandonado la comisión de Urbanismo pero no renunciado a cobrarla. Desde UPL puntualizan «que el Plan Especial del Camino de Santiago es un asunto de Junta de Gobierno, no de Pleno y por tanto no existe obligación de tratarlo en una comisión, aunque nunca ha existido negativa» por su parte de «a responder a cuestiones relativas con la tramitación de este documento en las comisiones informativas, como era el caso».

Continúan desde UPL diciendo que «PP, PSOE, VOX e IU-Podemos, pese a haberse levantado de la sesión no renuncian a cobrar por su asistencia, aunque no se hayan podido plantear ninguno de los puntos de la sesión por su negativa a tratar los asuntos previstos, entre ellos dos mociones del PP relativas al Plan CER y a las mejoras en una calle. Los concejales de la oposición cobran 150 euros cada uno por asistencia a estas reuniones. Los concejales del equipo de Gobierno, al tener dedicación, no perciben cuantía económica por las comisiones».

Desde el equipo de Gobierno de UPL se valora la actitud de la oposición como «una falta de respeto a todos los ciudadanos» y critican «el afán únicamente económico que PP, PSOE, VOX e IU-Podemos muestran con la solicitud reiterada de comisiones y juntas de portavoces únicamente para cobrar».

Recuerdan desde UPL que cada comisión tiene un coste aproximado de unos 2.000 euros para las arcas municipales y «no se puede despilfarrar por los caprichos de los concejales que hacen una oposición bloqueante. La comisión de Urbanismo es informativa y se adelantó a fin de responder a una petición de los mismos grupos de la oposición que habían pedido una junta de portavoces (también remunerada) para tratar el asunto del Plan Especial del Camino de Santiago».

Desde el equipo de Gobierno se decidió no convocar esa junta de portavoces, porque además el Plan Especial no es asunto de este Pleno Ordinario, y en su caso adelantar la comisión de la cual los concejales de la oposición se han levantado al entender «indispensable» la presencia de un técnico en concreto. Para el equipo de Gobierno lo ocurrido «es vergonzoso» y demuestra una vez más que «la oposición solo busca entorpecer y generar problemas perjudicando, en definitiva, a todos los ciudadanos».