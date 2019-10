El PP de San Andrés pide la dimisión de la alcaldesa por la «chapuza» de las oposiciones de la escuela infantil Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés. Califica de «tomadura de pelo» que Cabañas culpe de la situación a un problema informático y pide al PSOE que depure responsabilidad ante el perjuicio ocasionado a los 161 opositores LEONOTICIAS Martes, 22 octubre 2019, 17:48

El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha calificado de «chapuza» el proceso selectivo que debería haber seleccionado a dos educadores infantiles para la escuela infantil y cuya oposición se suspendió ayer al estar repetidas las preguntas. Para el PP es una tomadura de pelo que la alcaldesa de San Andrés, Camino Cabañas, achaque la situación a un «problema informático» en lugar de depurar responsabilidades en aras a determinar que fue lo que sucedió ayer para que numerosas preguntas del examen estuvieran repetidas y causaran un grave perjuicio a los 161 opositores que ayer no daban crédito a los sucedido. «La alcaldesa debe de responder ante este escándalo que genera demasiadas dudas sobre el desarrollo de esta oposición y dar explicaciones de lo sucedido», recalcan los populares que no descartan iniciar las acciones necesarias por si lo sucedido pudiera ser constitutivo de delito.

Así, la portavoz del PP Noelia Alvarez asegura que esta situación ha generado demasiadas dudas tras hablar con varios de los opositores que han mostrado su indignación por lo sucedido. Así, se pregunta cómo es posible que nadie revisara las preguntas antes de entregarlas a las personas que se examinaban o cómo es posible que ningún miembro del tribunal se diera cuenta de que las preguntas estaban repetidas aunque atribuyó la situación a las «prisas» dado que el test se elaboró ayer por la mañana, minutos antes de que se iniciara el examen. «Es muy triste que el Ayuntamiento de San Andrés siga sembrando dudas sobre el respeto a los principios que deben presidir cualquier proceso selectivo, que son igualdad, mérito y capacidad, generando inseguridad y dudas de parcialidad en los opositores», aseveró Alvarez.

La respuesta desde el equipo de gobierno Como es habitual en este tipo de procesos selectivos, el Ayuntamiento nombra a un Tribunal, formado por técnicos municipales, que se encarga de diseñarlo, organizarlo y velar por su cumplimiento con todas las garantías para las personas opositoras y para la propia institución. Es ese Tribunal el que decide el espacio físico en el que se desarrolla o desarrollan las pruebas, el formato de examen (conforme a las bases de la convocatoria), las preguntas y todas aquellas cuestiones vinculada al proceso sin que, en ningún momento, intervenga ningún cargo político, como por otro lado, defiende el equipo de Gobierno en aras de la independencia que debe regir el mismo. El examen fue anulado de inmediato por el propio Tribunal en el momento en el que detecta el error en las preguntas. Así se ha trasladado a los distintos grupos de la oposición en la Comisión Informativa del área celebrada esta mañana, en la que se ha respondido a las preguntas formuladas al respecto. Además, se encargará un informe en el que se recoja lo sucedido y se estudiarán posibles responsabilidades. Desde el equipo de Gobierno se considera muy irresponsable la postura del Partido Popular al sembrar dudas sobre este o cualquiera de los procesos selectivos, dañando así la imagen del Ayuntamiento. En este sentido, una vez más, lamenta que la labor de su portavoz, Noelia Álvarez, se centre «de manera obsesiva e insistente» en ensuciar la figura de la alcaldesa, Camino Cabañas, en lugar de en aportar propuestas para la mejora de las cuestiones que atañen a la actividad municipal, como también corresponde a los grupos de la oposición.

La edil del PP también cuestiona porqué el examen se realizó en la Casa de Cultura de Pinilla que se queda pequeña para acoger a todos los aspirantes que estaban obligados a estar unos con otros codo con codo, porqué sólo existía un examen y no dos ante la cercanía entre los aspirantes o porqué no se entregaron hojas autocopiativas a pesar de que es un derecho de los aspirantes de la oposición llevarse copia de la plantilla de las preguntas que constituye su defensa ante cualquier reclamación. «Son sólo algunas de las cuestiones que hacen pensar que no se trata de un proceso limpio, que ha sido improvisado y con formas sospechosas», resaltó la edil popular que lamenta que lo sucedido contribuya más aún a constatar una «fama un tanto controvertida» sobre las oposiciones que se han celebrado en el Ayuntamiento de San Andrés desde hace décadas, siempre en entredicho. A este respecto, Alvarez se pregunta dónde están hoy los sindicatos del Ayuntamiento ya que ninguno se ha pronunciado ante lo sucedido.

La concejal popular también explicó que esta situación se puso de manifiesto ayer en la comisión de Personal, que dirige Liliana Izquierdo, dónde estaban presentes todos los partidos políticos, y dónde la edil socialista aseguró que no era su responsabilidad sino la del Tribunal a pesar de ser la máxima responsable de la Escuela de Educación Infantil. «Hace falta tener cuajo para decir algo así, lo que denota una falta de responsabilidad absoluta y lo menos que se merecen los opositores es una disculpa», concluyó la portavoz popular.