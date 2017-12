León espera «un lugar adecuado» para albergar el museo del Ferrocarril ante la «falta de voluntad política» Las instalaciones de la ‘vieja estación’ de tren han sido una de las opciones más comentadas para alojar el museo, pero la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril no las ve apropiadas INÉS SANTOS Sábado, 9 diciembre 2017, 20:24

El museo del Ferrocarril de León en la antigua estación de tren era la opción que se presentaba como la más acorde para ocupar el espacio que dejará la remodelación de la estación. Pero desde la Asociación Leonesa Amigos del Ferrocarril insisten es que ese no es el espacio adecuado para el museo. «La parte de abajo no va a quedar operativa, la han desmontado para hacer los muros de pantalla», explica a Leonoticias Buenaventura Durruti, presidente de la ALAF.

Desde la Asociación desconocen si hay un proyecto para que ocupe el espacio que quedará bajo la nueva marquesina y que anteriormente era la cafetería y las taquillas de la vieja estación, pero ellos se desmarcan de ese espacio. «Necesitamos un espacio con buenos accesos y también con espacio para el material», explica Durruti.

Otro de los problemas es la necesidad de un espacio que disponga de un acceso con vías, para que el transporte sea más fácil. «Necesitamos un espacio con vías y esa parte no nos sirve para nada», reclama Durruti, quien fija la vista en la localidad palentina de Venta de Baños. «Ellos tenían una nave cedida y en compensación les hicieron otra acorde a sus necesidades».

En la localidad vecina, la colaboración entre la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril y las instituciones se llegó al acuerdo de la construcción de una nave nueva que acogiese el museo en el pasado mes de octubre. «Nosotros podemos pensar donde ubicarlo, pero si no hay voluntad política es como si no hacemos nada», explica Durruti, quien critica que «a nosotros nadie nos ha dicho nada, pero esa parte no nos vale para nada».