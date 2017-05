De La Barrera: «Mi voluntad es que Toni se quede»

Después del éxtasis del ascenso y dos jornadas de celebración, la Cultural y Deportiva Leonesa vuelve a la rutina más pendiente quizá del futuro que del partido de este jueves (20:45 horas) ante el Lorca en el Artés Carrasco.

Uno de los nombres propios es el de Toni Villa, cuyo futuro depende de la intención del Real Valladolid. Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, reconoce que al mediapunta le ve «jugando en cualquier lado desde el primer día que le conocí, tanto en Segunda como en Primera».

«Espero que Toni esté aquí la próxima temporada. Mi voluntad es que se quede», señala el técnico coruñés que añade que «todas las plantillas han de verse renovadas, tanto en la misma categoría como en otra distinta». «Las categorías están para algo, intentaremos adaptarnos rápido aunque las conversaciones con la directiva, de momento, han sido superficiales», añade el entrenador culturalista que espera «mantener la esencia del equipo».

El partido

Respecto al partido ante el Lorca, Rubén de la Barrera afirma que «es una gozada saber que este es nuestro último partido a domicilio de la temporada». Considera que jugarán «en igualdad de condiciones, los dos hemos estado de celebración» y cree que es otro «reto» para el equipo.

Recalca que habrá «participación de todos» salvo de Palatsí que, tras su golpe el domingo, no viajará por recomendación médica. «Lo importante ya se ha conseguir, ahora hay que acabar la temporada lo mejor posible», comenta.

De La Barrera pedirá a sus jugadores que hagan «lo de siempre». «Competiremos, porque no competir supone aumentar el riesgo de lesión, tenemos que ir a vida o muerte, no dejamos de representar a un club y a una ciudad. Además, no concibo este deporte sin competir», sentencia.