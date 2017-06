Dos helicópteros buscan a los senderistas suizos desaparecidos en Picos de Europa desde el miércoles

A las ocho de la mañana de este lunes responsables del Greim, bomberos del 112 en Tama, Protección Civil, Servicio de Montes y el sargento y alférez del puesto de la Guardia Civil de Potes se han reunido en uno de los salones del parador de Fuente Dé para marcar las directrices a seguir este lunes en la búsqueda de la pareja suiza de senderistas desaparecida desde el pasado miércoles en el entorno de Fuente Dé.

El aumento de temperaturas y los cielos despejados permiten que los dos helicópteros, el de la Guardia Civil y el del 112, se sumen al operativo de búsqueda durante toda la jornada.Por el momento, la base de operaciones se ha establecido en el Parador de Fuente Dé.

Los dos senderistas un hombre de 61 años y una mujer de 46 años, se hospedaban en unos apartamentos turísticos de la capital lebaniega, donde tenían previsto quedarse cinco días.

En la jornada de su desaparición había cielos despejados y buena temperatura en la zona, pero en estos últimos días, la niebla, el agua y las tormentas, unidos al descenso de las temperaturas, están haciendo complicadas las labores de búsqueda por parte del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil y miembros de emergencias del Gobierno de Cantabria.

«Ha cambiado el tiempo desde el miércolesy en la zona de los Picos hay una densa niebla»

Estos efectivos están intentando localizar a los dos suizos por las posibles rutas que pudieron tomar desde la estación inferior del teleférico, por lo que también se visionarán las cámaras de grabación de las instalaciones para intentar saber cuál fue el camino tomado por los dos montañeros, que no han dado ninguna señal sobre su paradero. En la jornada de este lunes está previsto que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, los helicópteros de la Guardia Civil y el 112 comiencen a sobrevolar la zona.

Miembros del Greim buscaron este domingo sin éxito durante todo el día a los excursionistas, ayudados por un perro especializado. La densa niebla dificultó las operaciones e impidió de nuevo el vuelo de los helicópteros. Según un responsable del establecimiento ‘Apartamentos Villa de Potes’, de la villa lebaniega, la pareja había reservado alojamiento desde el lunes, cuando llegaron al mediodía, hasta el viernes de la pasada semana, pero "no regresaron", por lo que se dio la voz de alarma.

Pedro Luis Gutiérrez, taxista de Potes, fue la persona que llevó el pasado miércoles a los dos senderistas hasta la estación inferior del teleférico de Fuente Dé. Gutiérrez recuerda que fue a primera hora de la mañana cuando los dos excursionistas llegaron a la parada de taxi de la calle San Roque, donde "requirieron mi servicio para desplazarles hasta Fuente Dé".

Sin ruta definida

Gutiérrez indica que durante todo el recorrido el hombre, que hablaba en un "perfecto castellano", se mostró muy hablador y parecía que "era una persona conocedora de las montañas". "Me dieron a entender –explica– que no tenían definida ninguna ruta para hacer, y lo que sí me preguntó fue el horario de ida y de vuelta del teleférico de Fuente Dé. Cuando llegamos a la estación inferior del teleférico, hacía una magnífica mañana, con cielos despejados y agradable temperatura. Era sobre las diez y cuarto de la mañana. Aparqué junto al arco de acceso a la cabina del teleférico. A pesar de la hora tan temprana de la mañana, ya se veía a turistas por los alrededores de la estación". El taxista de Potes señala que les entregó su tarjeta "por si al regresar por la tarde de la ruta que pensaban hacer volvían a requerir mis servicios".

«El hombre hablaba un perfecto castellano y parecía que era conocedor de las montañas»

Gutiérrez reconoce que dio la vuelta en el aparcamiento de la estación inferior del teleférico y al marchar "ya no les vi si habían ido a la cafetería o habían subido a coger la cabina". También señala que los dos llevaban "una chaqueta fina" y las mochilas "eran de poca capacidad, pequeñas, de las que generalmente son utilizadas por senderistas y montañeros para poder realizar rutas cortas en el día", ya que en caso contrario "hubieran llevado mochilas de mayor tamaño y saco de dormir, si tenían intención de pasar la noche en algún refugio".

Óscar Casares, alcalde de Camaleño, municipio en el que se produjo la desaparición, también se ha mostrado preocupado por la falta de noticias sobre el paradero de los dos senderistas suizos, ya que "ha habido un importante cambio en las temperaturas desde el pasado miércoles y la zona de Picos de Europa ha tenido una densa niebla".