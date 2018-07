Villaquilambre propone una Comisión de Investigación sobre el contrato municipal con la empresa Gespol Reunión del Equipo de Gobierno de Villaquilambre. Además, propone para la presidencia de la misma a un miembro de la oposición pero estos denuncian que no han recibido ninguna noticia sobre esta comisión LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Miércoles, 4 julio 2018, 18:17

En relación con la presencia de la UDEF este martes en el Ayuntameiento de Villaquilambre para la investigación y la obtención de información relacionada con la Operación Enredadera, el Equipo de Gobierno ha decidido crear una Comisión de Investigación que realice las gestiones oportunas para corroborar la legalidad de todo lo relacionado con el contrato adjudicado a la empresa Gespol, posible causa del desembarco de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en este municipio del alfoz leonés.

La iniciativa ha sido tomada por unanimidad tras una reunión llevada a cabo en la sala anexa a la alcaldía ubicada en el Consistorio de la localidad.

«Puro postureo»

Sin embargo, desde la oposición denuncian que no han recibido ninguna noticia sobre la creación de esta comisión y que se han enterado por la prensa. Así, el concejal de Ahora Villaquilambre, Juanjo Moro, ha denunciado a que «si hubieran tenido ganas de explicar o de crear cualquier órgano tendrían que haberse puesto en contacto con nosotros». Califica la creación como «puro postureo» y denuncia que no suceda al igual que en San Andrés del Rabanedo donde sí ha habido una Junta de Portavoces en la que el equipo de gobierno ha explicado lo que sucedió durante el registro. Además, Juanjo Moro, no se cree esta reunión del equipo de gobierno porque «son los que adjudican, así que credibilidad cero».

Asimismo, en este mismo encuentro se ha decidido ofrecer la presidencia de la misma a un representante de la oposición durante la reunión de portavoces que estaba programada para el próximo lunes con motivo del Pleno que se va a celebrar en el Consistorio. Una iniciativa que «pretende ratificar la transparencia y legalidad de la gestión municipal» llevada a cabo por el equipo que dirige el alcalde, Manuel García. Además, en esta misma dirección el Gobierno Local va a hacer públicas las consecuencias de la mencionada Comisión.