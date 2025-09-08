La ULE ofrece propuestas para enseñar leonés en Primaria y Secundaria Entre los objetivos destaca el deseo de poner en valor el patrimonio cultural inmaterial leonés

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELE) y el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) han organizado un curso de extensión universitaria titulado 'El leonés en el aula (II): propuestas y materiales para educación primaria y secundaria', que se celebrará en la modalidad online síncrono entre los días 23 de septiembre y 23 de octubre, hasta completar un total de 20 horas lectivas y bajo la dirección del profesor Alejandro Junquera Martínez.

Se trata de una iniciativa que está especialmente dirigida a profesores de educación primaria y secundaria, estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, estudiantes de Lengua Española, y abierta en general a todas las personas que estén interesadas en la materia.

Desde la dirección del curso se explica que los participantes tendrán ocasión de actualizar contenidos sobre dialectología de las lenguas peninsulares, conocerán las actitudes lingüísticas que los hablantes poseen sobre el leonés, al tiempo que profundizarán en de aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos de la lengua leonesa y su aplicación al aula.

También se accederá a diversos testimonios literarios y de cultura escrita en lengua leonesa, y se analizará la situación derivada del contacto entre lenguas como el castellano y el leonés y sus repercusiones.

Objetivos

Entre los objetivos que se desea alcanzar destaca el desarrollo de propuestas didácticas para llevar el leonés (desde diversas perspectivas) a las aulas de primaria y secundaria. Además, se conocerán testimonios reales de experiencias didácticas relacionadas con la enseñanza del leonés.

Finalmente, la formación que se ofrecerá permitirá a los participantes valorar el patrimonio cultural inmaterial leonés, especialmente el referido al ámbito del romancero y sus aplicaciones en el aula.

El precio de la matrícula se ha fijado en 10 euros, cantidad que se reduce a 5 para los alumnos de la ULE.

