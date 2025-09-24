ULE y Fuerzas Armadas estrechan lazos en la mejora de équidos y canes El encuentro en la Facultad de Veterinaria ha subrayado la importancia de integrar medicina, cirugía y fisioterapia en el abordaje de patologías equinas, así como la necesidad de programas de selección y conservación genética que garanticen la diversidad racial y el futuro de las especies autóctonas

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025

El Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León ha acogido XI Jornada Científica de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, un encuentro que ha reunido a especialistas en medicina, cirugía y reproducción equina y canina, lo que ha permitido un rico intercambio de conocimiento científico y técnico entre estas instituciones. La cría caballar de las Fuerzas Armadas es «mucho más que un servicio especializado, representa la continuidad de una larga historia de compromiso con la mejora, conservación y utilización de las especies equinas y caninas, indisolublemente ligada al devenir de España y a las necesidades de sus Fuerzas Armadas», según explica la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, María Teresa Carbajo.

En el inicio de la jornada, la conferencia del doctor Carlos Gonzalo Abascal, Catedrático del departamento de Producción Animal de la Universidad de León titulada 'Evolución, domesticación y diferenciación racial del caballo en la Península Ibérica', puso de relieve la riqueza histórica y biológica del caballo en nuestro territorio, subrayó cómo los procesos de evolución y domesticación han dado lugar a una notable diversidad de razas con un marcado valor cultural, genético y productivo.

El análisis de la diferenciación racial permite comprender mejor la singularidad de nuestras poblaciones equinas y la importancia de su conservación como patrimonio vivo, estrechamente vinculado al desarrollo de la cría caballar y a la identidad de nuestros territorios. Estos conocimientos constituyen una base esencial para orientar las estrategias de selección, mejora y preservación de las razas autóctonas, garantizando su futuro y reforzando su papel en ámbitos tan diversos como la actividad militar, deportiva, cultural y social.

La intervención de la profesora asociada del departamento de Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria de la Universidad de León Débora Jorge Casado, responsable del Servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Veterinario de la Universidad de León centrada en las 'Deformidades angulares y flexurales en potros, abordaje clínico y quirúrgico' incidió en la importancia de un diagnóstico precoz y de una adecuada valoración clínica en este tipo de procesos patológicos, que condicionan de manera decisiva el desarrollo y la funcionalidad de los potros. Destacó cómo la combinación de tratamientos conservadores y quirúrgicos, aplicados en función de la gravedad y el momento de evolución, ofrece resultados óptimos y mejora significativamente el pronóstico.

Fisioterapia para potros

La exposición de Carmina Martínez Ferrandis, veterinaria colaboradora del mismo servicio, sobre 'Deformidades angulares y flexurales en potros, abordaje fisioterapéutico' resaltó el valor complementario de la fisioterapia en estos procesos. Aplicadas de manera temprana y adaptadas a cada caso, las técnicas fisioterapéuticas contribuyen a optimizar los resultados clínicos, reducir la necesidad de intervenciones más invasivas y potenciar el bienestar animal. La combinación de la medicina, la cirugía y la fisioterapia se erige así en un enfoque multidisciplinar imprescindible para la atención integral de los équidos jóvenes.

Por su parte, la Capitán Veterinario Verónica Pérez Aguilera destacó en su intervención la necesidad de abordar la cría de perros de trabajo desde una perspectiva integral en la que la salud, la genética y el comportamiento se conjugan para garantizar animales equilibrados y funcionales. Subrayó el papel determinante de una correcta alimentación de las hembras gestantes, condición indispensable para el adecuado desarrollo de los cachorros y para asegurar su viabilidad futura. Asimismo, resaltó el proceso de socialización temprana llevado a cabo en el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, un modelo que combina genética, salud y comportamiento, y que asegura el desarrollo de animales competentes, adaptables y preparados para afrontar con éxito las demandas futuras de su labor.

Tradición y conocimiento

En conjunto, las aportaciones realizadas a lo largo de la Jornada reafirmaron el valor de la colaboración entre instituciones civiles y militares, así como la necesidad de integrar ciencia, manejo y compromiso en los programas de cría equina y canina. Todo ello recuerda que la excelencia en este ámbito solo puede alcanzarse a través de una visión compartida que une tradición y conocimiento para responder con éxito a los retos del presente y del futuro.

La Jornada Científica de Cría Caballar se consolida como un foro de referencia para la presentación y discusión de las técnicas más modernas aplicadas al manejo, clínica y reproducción animal, reforzando además la colaboración entre el ámbito militar, universitario y científico.

La XI Jornada científica de cría caballar de las Fuerzas Armadas fue organizada por el Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Administración Periférica, y la Universidad de León, mediante su Facultad de Veterinaria. Además, cuenta con la colaboración de la Cátedra de Seguridad y Defensa 'Almirante Bonifaz'.

