Finaliza la feria educativa Hacu 2019 de Puerto Rico, en la que ha estado presente la ULE Representantes de las universidades de Castilla y León. Las universidades públicas de CyL han presentado su oferta en la 13ª Conferencia Internacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades LEONOTICIAS Viernes, 3 mayo 2019, 14:27

Concluye en Puerto Rico la 13ª Conferencia Internacional de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), que se está desarrollando desde el pasado miércoles 1 de mayo en el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino en San Juan.

En esta edición la feria ha contado con un stand en el que están representadas las cuatro universidades públicas de Castilla y León, que han presentado su oferta de estudios y han insistido especialmente en las posibilidades que ofrecen para realizar cursos de español.

La participación de las universidades ha sido posible gracias al apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que ha impulsado la presencia en Puerto Rico del consorcio formado por los cuatro centros públicos de la comunidad.

Hay que reseñar también la asistencia del Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de León (ULE), Roberto Baelo Álvarez, que ha mantenido encuentros con Miguel Benzo, Cónsul de España en Puerto Rico, y con Antonio R. Flores, Presidente de #HACU19.

La Conferencia Internacional de HACU ofrece una oportunidad excepcional para discutir las últimas tendencias, programas modelo e investigaciones de vanguardia en educación superior internacional, y ha contado con la participación de reconocidos conferenciantes, en lo que constituye una reunión extraordinaria de participantes que representan a los sectores de educación superior.

Además de folletos y diverso material promocional, las universidades de León, Burgos y Valladolid, que integran el Campus de Excelencia Internacional E3 'Las Edades del Hombre', han presentado un vídeo conjunto denominado 'Experience Spanish in the 3 Universities of Castilla y León', en la que se explica lo que hace singular a cada una de ellas y lo que, en conjunto, se configura como una oferta global con suficiente atractivo como para que estudiantes norteamericanos elijan el sistema universitario castellano y leonés a la hora de completar su formación.