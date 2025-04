Ampliar Tramo de la A-60.

UPL lamenta que no se priorice el tramo leonés de la A-60: «Con Puente, a León no le va bien» Los leonesistas critican la falta de ambición del PSOE con el proyecto de la autovía León-Valladolid y denuncian que la provincia no es un «territorio prioritario» para el ministro de Transportes