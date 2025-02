El PP pide continuar con la puesta en marcha del protocolo de actuación para personas sin hogar con enfermedad mental La concejala popular Aurora Baza ha mantenido una reunión con las entidades que trabajan con este colectivo, que estiman que el 72% de las 1.500 personas transeúntes -personas que no viven permanentemente en León, si no que a lo largo del año en algún momento residen en la ciudad- sufren algún trastorno mental aunque no estén diagnosticadas

Leonoticias León Jueves, 24 de octubre 2019, 11:09

La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular Aurora Baza propone al resto de los grupos de la Corporación la elaboración de un protocolo de actuación para atender a las personas sin hogar que sufren algún tipo de enfermedad mental, tras reunirse varias veces con los representantes de varias asociaciones y entidades dedicadas a este colectivo, como Cruz Roja, Asleca, San Vicente Paul, Caritas, Alfaem y Cauce. Unos contactos iniciados antes del final del anterior mandato.

La edil ha explicado que «las enfermedades mentales son cada vez más comunes, aunque algunas personas no están diagnosticadas es uno de los retos de nuestro tiempo». Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas tiene alguna enfermedad diagnosticada.

En numerosas ocasiones no se sabe cómo reaccionar ante una situación crítica o episodio extremo y tiene que realizarse una intervención con todas las garantías jurídicas, preservando la dignidad de las personas y el respeto».

La enfermedad mental es en un 40% de tipo crónico, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad. Esta situación se agrava en personas sin hogar que no encuentran una respuesta integral; que carecen de redes personales y familiares, y que no pueden conservar y/o acceder a un alojamiento adecuado adaptado a su situación personal (según las estadísticas un 72% de las 1.500 personas transeúntes -personas no que viven permanentemente en León, si no que a lo largo del año en algún momento residen en la ciudad- sufren algún trastorno mental aunque no estén diagnosticadas).

Aurora Baza ha destacado que esta situación «genera problemas como distorsión en la relación con los otros, repercusiones negativas también en todos los aspectos de la vida (educación, empleo, relaciones sociales, vida cotidiana), problemas para la intervención por el difícil seguimiento terapéutico, etcétera».