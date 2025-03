El Mercado de Ganados hace aguas y varios tronos de Semana Santa aparecen dañados Las cofradías reclaman una intervención para reparar el tejado y las ventanas ya que las lonas no dan a basto ante la humedad: «No está en condiciones para guardar nada»

Rubén Fariñas León Viernes, 7 de marzo 2025, 08:25 Comenta Compartir

En apenas un mes, las calles de León entrarán en ebullición y decenas de pasos procesionarán para celebrar la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional y uno de los principales reclamos para los visitantes de la ciudad.

Todo tiene que estar preparado para esos días y las 16 cofradías leonesas ya inician los preparativos para que tronos y tallas luzcan de la mejor manera posible. Algunas de ellas volverán a mirar al cielo para evitar que la lluvia ahogue sus actos como en 2024.

Sin embargo, para muchas de ellas, la sorpresa ha llegado en forma de visita al Mercado de Ganados, el espacio que el Ayuntamiento de León cede de forma gratuita a las penitenciales para guardar los enseres y tronos de pascuas a ramos. Literalmente. Las goteras y humedades, derivadas de las abundantes lluvias de las últimas semanas, habían impactado en parte de este equipamiento.

La última en comprobar el mal estado en el que se encontraba parte de su material ha sido la Hermandad Sacramental de Santa Marta y la Sagrada Cena. Su presidenta Camino Villanueva reconocía que este recinto «está fatal» con un tejado «lleno de agujeros» por los que se cuela el agua. «Yo, personalmente, se lo he trasladado con imágenes al alcalde y se ha comprometido en arreglar la parte de la Semana Santa después de la Semana Santa de este año», un retraso que, según le justificaba a la responsable de la penitencial, se debe al trabajo con trajes especiales que requiere el techo de uralita del mercado de abastos.

Santa Marta tuvo que arreglar tronos que se mojaron en las últimas semanas, a pesar de encontrarse recubiertos con plásticos fuertes. «El agua se ha ido colando y hemos tenido que cambiar varias maderas», con el coste que ha supuesto para una hermandad donde «no sobra» el dinero. En concreto han sido los que usan para la procesión Rosario de Pasión, en Lunes Santo, donde participan tallas de diferentes parroquias de la provincia. «El temor ahora es que vuelva a pasar con el tiempo que tenemos», por lo que se están planteando comprar una carpa y ponerla en este lugar.

El trono que peor imagen presentaba era el que se usó para la procesión de San Marcelo. La madera aparecía humedecida y el terciopelo que recubre los laterales tenía moho. «Estamos con el alma en vilo. Nos ha tocado gastar mucho dinero en reparar lo estropeado».

Otras cofradías también lo han sufrido

El mes pasado, la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz sufrió en sus carnes esta misma situación. «Nos afectaron unas goteras a uno de los tronos». Unas humedades «que siempre ha habido» y por lo que se apuran para cubrir andas y tronos, aunque con las intensas lluvias recientes poco más pueden hacer. «La madera se moja y queda afectada. Estamos trabajando en repararloy hemos llamado a artesanos para que lo arreglen, pero hay que esperar a que seque», apunta el viceabad Javier Cuadrado. La protección la están realizando con uralitas y lonas, pero «el agua siempre busca su espacio y lo acaba encontrando», lamenta.

Esta circunstancia afectó el pasado año a la Cofradía de María del Dulce Nombre. «En el Ayuntamiento lo saben y les hemos informado del problema», reconoce la viceabadesa Patricia Merino, quien ve en las filtraciones de agua del Mercado de Ganados el principal problema. «Ya hemos tenido que reparar algún trono. Las condiciones allí no son las adecuadas, pero es lo que hay», agradeciendo la cesión que les hacen de este espacio. En su caso fue el paso de la Cruz Gloriosa el que vio afectado su tablero en una incidencia que es «un clamor general» de todas las cofradías.

«El sitio no es el idóneo», también reconoce el abad de Nuestro Señor Jesús de la Redención. Mario Valladares cree que esta instalación «fue un parche» en su momento, pero es un recinto «que no está en condiciones óptimas para guardar nada». En su caso se ven afectados por «ventanas que se caen» y por donde entran los pájaros y el agua. «Tenemos humedades, excrementos de pájaro y no reúne condiciones óptimas para esto». La Redención ha cubierto con plásticos y lonas sus pertenencias con el objetivo de evitar que la humedad llegue a maderas y varas, pero creen que va a acabar habiendo un problema mayor «el día que una uralita caiga encima de un trono». Todo ello mientras en jornadas de lluvia, como las de esta semana, «también llueve dentro del mercado a través de los agujeros que tiene el techo».