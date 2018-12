Fernando Salguero: «Si Cs sigue cambiando las reglas del juego, habrá que reunirse seriamente y ver el discurrir futuro» Un momento de la comisión de investigación de la Trama Enredadera. / Campillo | Sandra Santos El portavoz popular considera «improcedente» la comparecencia de los técnicos, defendiendo que «aquí se está haciendo un juego de política de circo mediático» N. BARRIO León Miércoles, 19 diciembre 2018, 13:27

Tras la comisión de investigación, el teniente alcalde y portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, denunció «una alteración constante de las reglas del juego por parte del grupo Ciudadanos, saltándose los acuerdos tomados con anterioridad».

Asegurando que los populares consideran «improcedentes» las comparecencias de los técnicos, ya que su trabajo «como está demostrado es absolutamente profesional e inmaculado», Salguero consideró que con la comisión «se hace un juego de política de circo mediático, saliéndose del ámbito estricto de la comisión, en el que se trata de estudiar, analizar y depurar si hubiera algo que depurar, en lo referente a esos veinte expedientes de adjudicación que están siendo objeto de investigación».

Cada vez que Gemma Villarroel aludía a conversaciones recogidas en el sumario de la Trama Enredadera se producía el desencuentro total, ya qe los concejales populares consideran que «se trata de partes del sumario que todavía no es público, que no está a disposición de las partes, siendo puntos sacados de un contexto más amplio. No es el objeto de la comisión, así había sido acordado y no ha sido respetado».

Por último, Fernando Salguero anunció que «si siguen con este cambio constante de las reglas del juego, habrá que reunirse seriamente con ellos y ver el discurrir futuro».