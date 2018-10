UPL exige al Ayuntamiento de León una «reparación inmediata» de la Plaza del Grano Los leonesistas recuerdan que apoyaron el proyecto inicial por la «urgencia» de la actuación, pero piden que se «respeta la idiosincracia medieval de la plaza» LEONOTICIAS León Martes, 23 octubre 2018, 13:26

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León ha exigido este martes el «arreglo integral» de la Plaza del Grano. «En su momento se aprobó el proyecto, previo concurso de ideas, para el arreglo integral de la plaza del Grano de la ciudad de León, que suponía el proyecto menos invasivo y más respetuoso con la idiosincrasia de la propia plaza», señalan.

UPL apoya «inicialmente» el proyecto ganador del concurso, presentado por el arquitecto Ramón Cañas, dada «la urgente necesidad del adecentamiento y arreglo de la plaza que era demandado no sólo por los vecinos del barrio, sino por todos los leoneses que admiramos tan emblemática plaza».

«Las obras ejecutadas, es posible que se hayan ceñido al proyecto inicial, pero desde luego, después de un tiempo prudencial de finalizadas las mismas y sin necesidad de tener conocimientos técnicos, y tampoco de refrendos ilegales, cualquiera puede constatar que la realidad no es lo que todos esperábamos», consideran.

La recuperación de la plaza conservando su idiosincrasia medieval, «constatando la existencia de una arena, que no tierra, que no compacta con la piedra y que impide la fijación del 'verdín' que entre piedras existía con anterioridad a las actuales obras, y constatando al mismo tiempo que se están empezando a producir desprendimientos de las piedras, precisamente porque no hay tierra que compacte las mismas, sino una arena que en momentos de lluvia más bien parece asemejar la plaza del Grano a una playa».

Por todo ello, UPL exige al Ayuntamiento de León, y concretamente a la concejalía de Urbanismo, que «de modo inmediato y con cargo a la fianza de la empresa ejecutora de las obras que tendrá todavía depositada, exija a la misma para que realice las obras necesarias y precisas para que la plaza del Grano recupere su estado anterior y el sabor añejo que la misma tenía, no permitiendo que esta situación se prolongue en el tiempo, con el perjuicio que ello conlleva a la vista de quienes nos visitan y a la vista de los propios vecinos de la ciudad de León que con orgullo siempre han tenido a esta plaza como una de las emblemáticas de la ciudad».