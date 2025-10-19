El Ayuntamiento de León programa cuatro talleres de empoderamiento y defensa personal La nueva edición del Proyecto de Competencias Personales comenzará mañana y se extenderá hasta finales de noviembre

Leonoticias León Domingo, 19 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León iniciará mañana, lunes 20 de octubre, una nueva edición del Proyecto de Competencias Personales y Empoderamiento para Mujeres, que incluye cuatro talleres gratuitos de defensa personal femenina, habilidades sociales, inteligencia emocional y gestión del estrés.

Los talleres desarrollarán hasta finales de noviembre y están dirigidos a mujeres mayores de edad, empadronadas en el municipio de León, aunque se priorizará a aquellas que presentan situaciones de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa de la Concejalía de Igualdad busca fomentar, desde un enfoque biopsicosocial, la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo vital y su empoderamiento, entendido como la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan.

Horarios y días

El primero de los talleres, el de defensa personal femenina, se iniciará mañana, 20 de octubre, y concluirá el 24 de noviembre y se impartirá de 10.20 a 12.20 horas los lunes y los miércoles de 10.30 a 12 horas en el Luchódromo de León.

La formación tiene como objetivo el aprendizaje de una serie de técnicas psicológicas y físicas de autoprotección, orientadas a que las mujeres sepan identificar situaciones de amenaza, así como a afrontar o repeler aquellas que supongan un riesgo de acoso o agresión.

Por otro lado, se ha diseñado un taller de habilidades sociales y asertivas del 3 al 7 de noviembre en horario de 9.30 a 13.30 horas en el EcoLOFT. En él se desarrollarán habilidades sociales para conseguir una comunicación, tanto verbal como no verbal, más satisfactoria a la hora de relacionarse con otras personas. Así, se trabajará sobre las barreras de comunicación, la asertividad y la comunicación positiva.

Otro de los talleres programados es el de mindfulness para la gestión del estrés y ansiedad, que se realizará del 10 al 14 de noviembre en horario de 9.30 a 13.30 horas también en EcoLOFT, con el objetivo de encontrar herramientas para gestionar emociones y definir técnicas de relajación y respiración. Se trata de un taller práctico y participativo en el que se trabajará para identificar las técnicas y conocimientos necesarios para la mejora personal y profesional potenciando la autoconsciencia, la gestión del cambio y el bienestar general.

El último de los talleres previstos es el taller de inteligencia emocional, que se desarrollará entre el 17 y el 21 de noviembre de 9.30 a 13.30 horas en EcoLOFT. La formación, que será principalmente práctica y participativa, trabajará, a través de la experiencia, la participación en estrategias y habilidades para procesar, comprender y manejar las emociones y el crecimiento personal para mejorar la calidad de vida. También se abordará el desarrollo de actitudes que favorezcan las relaciones interpersonales, profundizar en el autoconocimiento y fomento de situaciones que favorezcan la igualdad.