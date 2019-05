Theresa May hará una «propuesta audaz» sobre el 'brexit' a los diputados Theresa May, este domingo tras asistir a un servicio religioso en una iglesia de High Wycombe. / Reuters La primera ministra asegura que «aún creo que es posible obtener una mayoría en el Parlamento para una salida con un acuerdo» COLPISA/AFP) Londres Domingo, 19 mayo 2019, 16:49

La primera ministra británica, Theresa May, indicó el domingo que iba a hacer una «propuesta audaz» a los diputados, en un último intento para que acepten su acuerdo de salida de la Unión Europea (UE).

En una tribuna publicada este domingo en el 'Sunday Times', May afirma que pretende presentar ante los diputados a principios de junio su nueva propuesta, acompañada de algunos cambios con la esperanza de reunir una mayoría a su favor.

La jefa del gobierno asegura que el texto que se presentará a los diputados es una «oferta nueva y audaz» con un «paquete de medidas mejorado, capaz de obtener el apoyo» del Parlamento.

Los diputados rechazaron hasta en tres ocasiones el acuerdo sobre el 'brexit' negociado por May con la Unión Europea. La fecha de salida fue aplazada primero del 29 de marzo al 12 de abril, y después hasta el 31 de octubre. «Aún creo que es posible obtener una mayoría en el Parlamento para una salida [de la UE] con un acuerdo», escribe May.

La oposición laborista rompió el viernes las discusiones con la primera ministra destinadas a encontrar una solución para activar el Brexit, argumentando la «debilidad» de Theresa May, convocada por su partido a prepararse para dejar el cargo.

Al término de un encuentro, el martes, con el líder laborista, Jeremy Corbyn, May había anunciado que se arriesgaría a una nueva votación a principios de junio. Los diputados deberán pronunciarse sobre su proyecto de ley sobre el 'brexit', que fijará las modalidades legislativas del divorcio, y no sobre el acuerdo en sí mismo. «Cuando los diputados voten, deberán elegir una posición clara: votar para concretizar el 'brexit' o zafarse de nuevo», declaró May el viernes.

El Partido Laborista defiende que Reino Unido permanezca en la unión aduanera europea -que instaura una política aduanera y comercial común-, mientras Theresa May siempre afirmó que quiere una salida para permitir a su país alcanzar libremente acuerdos comerciales con terceras naciones. Los laboristas «no excluyen» la celebración de un segundo referéndum para «evitar una salida sin acuerdo», declaró además su líder.