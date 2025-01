Turquía se ampara en la mezquita de Córdoba para reconvertir Santa Sofía

mikel ayestaran Corresponsal. Jerusalén Martes, 14 de julio 2020 | Actualizado 15/07/2020 07:36h. Comenta Compartir

El historiador cordobés Luis Recio Mateo recibió la noticia que llegó desde Estambul sobre la reconversión de Santa Sofía en mezquita «con extrañeza». Fue el encargado de guiar a Recep Tayyip Erdogan en la visita que realizó a la mezquita-catedral de Córdoba en ... 2010, cuando era primer ministro de Turquía, junto al entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo. «Me llama ahora la atención cómo ha cambiado de postura. Cuando le expliqué la ambivalencia entre Santa Sofía y nuestra catedral, de una manera airada y presumida me dijo: «Si sí, existe ambivalencia histórica, pero nosotros los turcos respetamos mucho más que ustedes la historia porque Santa Sofía hoy es museo y no mezquita, y, sin embargo, ustedes no respetan nuestra tradición religiosa».

La visita del líder turco duró hora y media, y se mostró «como un hombre culto y educado», recuerda Recio Mateo, guía habitual de las visitas ilustres que recibe Córdoba y autor del libro 'La Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de la Humanidad'. Noticia Relacionada El papa Francisco, «afligido» por la reconversión de Santa Sofía en mezquita AFP El dirigente islamista mostró especial interés por la orientación del templo cordobés, que está hacia el sur y no hacía La Meca. «No se lo creía. Tuve que demostrárselo con mi brújula y explicarle que fue el capricho de Abderramán I, el primer Omeya, quien al venir a Córdoba perseguido por sus enemigos abásidas decidió construir su mezquita como la de Damasco, hacia el sur». Cuenta atrás Una década después de ese viaje está en marcha la cuenta atrás para la primera gran oración de viernes en Santa Sofía, que se celebrará el día 24, y las autoridades ultiman los detalles para poder cubrir de manera temporal los frescos e iconos bizantinos de esta antigua catedral, ya que el islam no los permite. Ante la oleada de críticas internacionales al decreto firmado por Erdogan para reconvertir el templo en mezquita, la primera de ellas de la UNESCO, el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, recordó en la cadena RT que «la mezquita de Córdoba, construida como mezquita en el siglo VIII, fue convertida en iglesia en el siglo XIII. ¿Se usa como iglesia hoy día? Sí. ¿Está en la lista de Patrimonio de la Humanidad? Sí. Lo que importa es proteger (un monumento), no si se usa como mezquita o iglesia». Un discurso distinto al defendido hace una década en el viaje a tierras andaluzas. El movimiento de Erdogan revive el largo pulso entre cristianos y musulmanes, y desempolva la larga lista de reconversiones de iglesias en mezquitas y viceversa. En esta relación, Córdoba figura a la cabeza y su situación es un tema que ponen con frecuencia sobre la mesa los musulmanes a la hora de recordar Al Andalus.