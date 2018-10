Paula Echevarría vuelve a ser criticada en las redes sociales Paula Echevarría. / Instagram La actriz publicó en las redes sociales un chiste con tintes homófobos LEONOTICIAS Jueves, 25 octubre 2018, 11:47

Paula Echevarría ha vuelto a sufrir un nuevo ataque de los usuarios en las redes sociales. Durante el verano, la actriz protagonizó la polémica por un comentario sobre la etnia gitana que fue muy criticado por Joaquín Cortés y ahora parece que la ha vuelto a liar por un chiste con tintes homófobos. Tal ha sido el número de críticas recibidas que ha tenido que contestarlas.

«Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...» ha señalado la asturiana, que ha finalizado: «por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love».

Esta reacción parece que tampoco ha convencido a los 'ofendidos', de modo que Paula vuelve a estar metida en un nuevo lío.