La familia de Joaquín Sánchez reacciona en bloque contra las filtraciones de Claudia Bavel

Joaquina Dueñas Martes, 25 de febrero 2025, 15:15 Comenta Compartir

Claudia Bavel continúa en el centro de la polémica. Primero fueron sus revelaciones sobre las conversaciones y encuentros que había mantenido con el exportero del Real Madrid, Iker Casillas, después de que se publicara una fotografía que sugería que habían pasado la noche juntos en un hotel de Barcelona. Más tarde, llegaron los mensajes con Kiko Rivera, quien le habría pedido un vídeo exclusivo para él tras declararle su admiración por su trabajo como creadora de contenido para adultos. Ahora, ha llegado el turno del exjugador del Betis, Joaquín Sánchez, quien habría intentado quedar con la influencer y actriz de cine para adultos. Unas filtraciones que han tenido una reacción unánime por parte la familia del exfutbolista con su esposa, Susana Saborido, a la cabeza.

La colaboradora de televisión no ha dudado en zanjar cualquier tipo de especulación publicando en sus redes sociales una fotografía en la que besa apasionadamente a su marido acompañada con el texto: «Siempre juntos, mi vida». Una imagen que han compartido tanto Joaquín, subrayando «siempre» con un corazón, como su hija mayor, Daniela, que ha lanzado el post con el mensaje: «Más unidos que nunca».

Según los mensajes que han trascendido y que ha dado a conocer 'Ni que fuéramos', Claudia y Joaquín habrían entablado conversación en diciembre de 2023. «Me quedé anonadado con la foto», es el mensaje que el exfutbolista habría enviado a la creadora de contenido, a lo que ella respondió que era una imagen «suave». Después de intercambiar esos primeros mensajes, habrían estado un tiempo sin hablar hasta enero de 2024 cuando el sevillano visitó Barcelona.

En la conversación habrían hablado sobre la posibilidad de quedar en la habitación del hotel en la que se alojaba el exfutbolista y que terminaba con un «me da pena no conocernos y más estando tan cerquita» de él y otro elocuente «jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos», de ella. Así, el encuentro nunca llegó a producirse, si bien, la periodista Patricia Requejo reveló en 'TardeAR' que, de haber ocurrido, la modelo de OnlyFans tenía previsto dejar testimonio gráfico. «Lo tenía todo estudiado», aseguró,una táctica que, según la periodista, podría haber empleado también con Iker Casillas. .

La situación ha provocado que Joaquín, que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales en televisión, esté valorando emprender acciones legales. Por su parte, Claudia ha estallado al sentirse atacada por los comentarios sobre estas filtraciones y se ha desligado de cualquier responsabilidad en la publicación de los mensajes atribuidos al exfutbolista del Betis.

«Aquí se juzga mucho por todo. Sí, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a la televisión», ha publicado. «¿Quién no habla con sus amigos sobre las cosas que le pasan?», se ha preguntado. «Mi problema ha sido confiar en quién no debía. Y sí, antes de que vayan a televisión a mi costa, prefiero aclarar yo las cosas con la verdad», ha subrayado. «Juzgáis que si yo contesto a estas personas para quedar y hacer 'fotos robadas', pero no se habla de que estas personas son quien contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja)», ha aclarado, poniendo de relieve el sesgo machista de algunos comentarios.

«De verdad, increíble que aún se centre todo en que si yo quiero fama por estas personas. Fama, ¿de qué? ¿De ser quién a raíz de? Si ellos llegaron a mi perfil de Instagram no creo que sea porque soy una chica anónima de 300 seguidores. No soy mediática, pero en mi sector no me han ido mal las cosas. No necesito de esto, de verdad, solo habéis visto un 10 % de mi MD y ya estáis escandalizados. Y el machismo de atacarme a mí cuando yo no estoy casada es alucinante. ¿2025?», ha terminado.

En todo caso, la afirmación de que solo se conoce el 10 por ciento de sus mensajes privados, parece avanzar próximos capítulos sobre las amistades de Bavel.