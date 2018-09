Golf Jon Rahm cumple el sueño de la Ryder Cup ante el renacido Tiger Woods Jon Rahm durante la ronda final / Reuters El «Tigre» ruge de nuevo tras ganar el Tour Championship y acabar con cinco años de sequía COLPISA/AFP Saint-Quentin-en-Yvelines Lunes, 24 septiembre 2018, 18:23

Jon Rahm cumplirá un sueño al ser seleccionado por primera vez para jugar la Ryder Cup. La competición y Severiano Ballesteros tuvieron mucho que ver en que se dedicara a este deporte, donde es ahora octavo en el ranking mundial. En 1997, cuando Jon Rahm no había cumplido los tres años, sus padres, Edorta y Angela, asistieron a la Ryder Cup que se disputó en Sotogrande, en España. El capitán era Severiano Ballesteros y Europa ganó aquel torneo.

El padre de Jon, gran deportista, comenzó a jugar al golf y transmitió esa inesperada pasión a su hijo. Más de 20 años después de aquello, Rahm, que fue mejor jugador del mundo amateur, afirma ser un «enfermo» del golf y gran seguidor de Severiano Ballesteros. Su novia estadounidense, Kelley Cahill, una antigua lanzadora de jabalina que estudia en la Universidad de Arizona, como él, lo sabe. «Odia que le hable mucho sobre golf», afirmó en una ocasión el golfista nacido en Barrika, cerca de Bilbao.

Rahm vive en Phoenix (Arizona), donde se graduó en comunicación en 2016. Cuando fue elegido para formar el equipo europeo que se enfrentará a Estados Unidos en Saint Quentin en Yvelines, en las afueras de París, un sueño de niño se hizo realidad. Será el undécimo español en disputar el torneo, y en esta ocasión estará junto a Sergio García, que ya ha disputado ocho y ganado cinco. «Significa mucho para mí estar en el equipo europeo. Ante todo soy europeo», afirmó al ser seleccionado, cuando algunos pensaban que podía jugar para Estados Unidos, después de varios años viviendo en el país norteamericano. «Siempre quise jugar la Ryder Cup y siempre quise formar parte del equipo europeo», añadió en aquella ocasión. Severiano Ballesteros tuvo mucho que ver en su apego al golf. «Fue una gran influencia. De una manera indirecta tengo que darle las gracias. Si mi padre, tras seguirlo e 1997, no hubiera jugado al golf, yo no estaría aquí», señaló.

Pasión por el Athletic

Fuera del golf, su otra gran pasión es el Athletic Bilbao, su equipo de fútbol favorito, algo que también ha heredado de su familia. Su abuelo, Sabin Rahm, que falleció hace pocas semanas, fue durante muchos años delegado de los equipos inferiores del Athletic. Su abuelo acompañó cuando eran niños y adolescentes a muchas de las figuras que pasaron por el primer equipo. Ernesto Valverde, actual entrenador del Barcelona, comenzó en los noventa siendo entrenador del equipo cadete del Athletic, y a su lado estaba Sabin Rahm.

Esa pasión del golfista se refleja en un bien visible escudo del Athletic en la bolsa y en la agenda que pasea por todos los campos del mundo. El golf y el Athletic son sus dos grandes pasiones y un triunfo del club rojiblanco le alegra casi tanto como uno propio.

Pero además del Athletic y el golf, Jon Rahm deberá pensar tras la Ryder Cup en su boda con su novia Kelley Cahill, con la que se comprometió en las últimas semanas. «Hasta que no pase todo esto no pensaremos en ello», dijo en referencia a la Ryder Cup. Además de la fecha, Jon Rahm debe elegir el lugar ya que su familia vive en el País Vasco y la de su novia en Oregon, en Estados Unidos. Un buen regalo de boda para ambos sería un título de la Ryder Cup.

Un tigre de vuelta

Enfrente tendrá a un mito que está de vuelta. Tiger Woods ha vivido cuatro cirugías en su espalda por sus dolores de espalda y, al final, fue sometido a una fusión espinal que apenas le permitían caminar hace unos meses pero este fin de semana ganó el Tour Championship y puso fin a una sequía de títulos que duraba cinco años. «Lo peor fue no saber si iba a poder vivir sin dolor. Me preguntaba si un día podría sentarme, levantarme o estirarme sin sentir dolor. No quería vivir así. Jugar al golf me parecía imposible, no podía sentarme ni andar ni estirarme sin tener dolor en la espalda y mi pierna durante un largo periodo de tiempo», explicó tras su éxito», explicó visiblemente emocionado el golfista estadounidense.

En un East Lake Golf Club lleno a rebosar, Tiger encaró el último hoyo con una amplia sonrisa en su cara, sabiendo que tenía el título en sus manos. «Lo pasé mal conteniendo las lágrimas en el último hoyo. No dejaba de decirme: 'Eh, aún puedes tirarla fuera. Pero una vez metí la bola en el green, choqué la mano de Joey (LaCava, su caddie) porque sabía que lo había conseguido», añadió.

Los miles de seguidores que lo acompañaron en el campo de Atlanta celebraron el regreso de su ídolo a lo más alto. Él que se encontraba postrado en una cama hace apenas un año, este domingo era vitoreado y rodeado por los enfervorecidos fans que disfrutaban con ver su retorno a la cima. «El mero hecho de jugar y volver a ser competitivo era ya un éxito. Los que son cercanos a mí y algunos jugadores saben lo que he recorrido, lo difícil que ha sido para mí simplemente volver a jugar (...) Disfruto plenamente de ser capaz de hacer todo esto de nuevo, no sabía si podía volver a jugar al golf un día», añadió.

Su último éxito databa de agosto de 2013, cuando se consagró en el Bridgestone Invitational. Entonces nadie pensaba que tardaría 1876 días en volver a levantar un trofeo pero, tras dominar desde la primera jornada, volvió a coronarse en el Tour Championship. Por tercera vez en su carrera. El estadounidense, de 42 años, sumó así el 80º título de la PGA de su carrera, y se quedó a solo dos del récord absoluto de su compatriota Sam Snead.

«Ochenta es una cifra enorme. Hacía cinco años que estaba bloqueado en 79. Lograr llegar a 80 es una sensación increíble. Sam (Snead) todavía está por delante (pero) creo que aún tengo tiempo por delante para intentar sobrepasarle», sentenció el ganador de 14 trofeos de Grand Slam.