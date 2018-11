Jornada 11 Ramos: «Ha sido un escenario complicado, entendemos los silbidos» Sergio Ramos celebrando su gol ante el Valladolid / AFP El sevillano defendió el sentir de la afición blanca y expresó su total confianza en el equipo para los próximos partidos COLPISA/AFP Madrid Sábado, 3 noviembre 2018, 18:53

Tras finalizar el partido ante el Valladolid, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos habló de las sensaciones en su vuelta a la senda de la victoria. «El equipo ha creído, hemos tenido un rival enfrente que juega muy bien al fútbol. Lo importante es que al final el Bernabéu se volvio a levantar y a trasmitirnos esa ilusión que necesitamos», expresó. Además, el defensa blanco se mostró optimista con lo que queda por venir. «Con resultados, la afición volverá a creer en nosotros, en este equipo que ha ganado tanto», afirmó.

Una racha en la que los blancos acumularon cinco partidos en Liga sin conocer la victoria, entre ellos la dolorosa derrota en el Camp Nou que provocó la destitución de Julen Lopetegui. «Cuando las cosas no salen hay que mantener la calma y la insitencia en el sacrificio. Ha sido un escenario complicado por la racha que hemos pasado, el cambio de entrenador...pero nosotros entendimos los silbidos», indicó el capitán.

Ramos se mostró en todo momento preocupado por el sentir de la grada fans, que mostró su protesta hacia la actitud de los jugadores con una pancarta: «Por este escudo hay que morir». Al descanso, todo el Bernabéu despidió al equipo con pitos al descanso. «Sinceramente no he notado los pitos pero los que más tiempo llevamos tenemos que asumir ese error. Entiendo el sentir de la afición, yo soy el capitán y soy el primero que tiene que dar un paso al frente y estoy orgulloso de que me carguen la mochila de piedras pero, a pesar de ello, poder tirar hacia adelante», dijo Ramos.

Precisamente, el capitán aprovechó la victoria del equipo blanco para reivindicarse por las críticas recibidas las pasadas semanas. «Son muchos años los que llevo aquí para que después la opinión pues...hay que tener también respeto. El orgullo me ha hecho batir todos los récords que he batido», recordó Ramos.

Finalmente, el defensa blanco defendió la labor de Solari, que con el resultado positivo ante el Valladolid, ya acumula dos victorias de manera consecutiva. «Siempre vamos a muerte con el entrenador que esté, ahora tenemos a Solari y vamos a ir hasta donde podamos, a intentar sumar de 3 en 3 para esa racha que hemos estado mucho tiempo la dejemos en el olvido», afirmó el sevillano. «Son tres puntos para ganar confianza en el colectivo y sobre todo, con la gente», expresó.